Hiperxel, sin productos y al borde del colapso, mantiene en vilo a una treintena de tiendas de A Coruña

La misma estampa se repite en todas las tiendas Hiperxel. Cámaras frigoríficas y neveras vacías dan fe de la situación crítica que vive la compañía gallega, denunciada por sus trabajadores. Queda algo de verdura en ellas, un poco de marisco y varios fritos empanados, pero falta su producto estrella. El pescado a duras penas se encuentra en los locales que desde hace un año posee el Grupo Vinova. Establecimientos donde ya se han manifestado los primeros cortes de luz, según distintos empleados, y que desde hace más de 20 días no reciben camiones con nuevos productos. La plantilla, a la que la empresa adeuda todavía la nómina de agosto, trabaja como puede, tras meses viendo como la clientela, descontenta, dejaba de acudir a comprar congelados por su progresivo deterioro. Ante el temor de un posible cierre general, el comité de empresa de Xeldist (matriz de una empresa que marcó un antes y un después en Galicia) sigue reclamando transparencia a la dirección del conglomerado propietario, apuntando a su CEO, Juan José Villamizar, como principal responsable de la debacle: “Que haya empleadas que no pueden pagar el alquiler o gente ayudada por sus compañeras para poder llevarle un plato de comida a sus hijos es muy fuerte. Todas esas cosas no se tienen en cuenta. No se valoran”.

Por el momento no se ha cerrado ninguna tienda, pero cuando cierren “se van a cerrar todas”. Es la impresión que tienen múltiples fuentes consultadas, remarcando que la empresa está al borde del colapso: una temida quiebra que afectaría a 34 tiendas en A Coruña, 38 en Pontevedra, 30 en Ourense o las 18 de Lugo. En total, 102 en Galicia. En riesgo más de 300 puestos de trabajo Los problemas habrían llegado cuando Hiperxel cambió de manos e Iberconsa vendió a Vinova su participación en la sociedad. Fue a finales de julio del pasado 2021, y sus primeros efectos se hicieron notar en abril del presente 2022, nueve meses más tarde y justo cuando Hiperxel suscribía una ampliación de capital por importe de 4,8 millones.