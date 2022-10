El consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras, reconoció que se viven “tiempos complejos” por la actual situación internacional y la coyuntura económica, pero afirmó que el modelo de negocio de la multinacional textil se encuentra funcionando “a pleno rendimiento”.

“Obviamente vivimos tiempos complejos y son por todos conocidas las incertidumbres y las dificultades que nos rodean. Nuestro modelo de negocio se encuentra a día de hoy a pleno rendimiento y creemos que va a tener un futuro. Aspiramos a seguir siendo una empresa de moda que apela a la emoción de nuestros clientes para ofrecerles aquello que desean en todo momento”, indicó el consejero delegado de Inditex durante su participación en el Congreso Nacional de Empresa Familiar.

García Maceiras ha subrayó que Inditex pertenece a un sector que “se encuentra actualmente en plena transformación”. “Una transformación que aspiramos a seguir liderando con nuestros valores, que implican el emprendimiento, la responsabilidad individual y el ansia de permanente mejora, además de nuestro ADN con la humildad, la prudencia y una enorme ambición”, ha recalcado.

Durante su presentación, García Maceiras puso de manifiesto la importancia de la digitalización y la omnicanalidad en la compañía y la apuesta tanto por la compra física como la ‘online’.

Críticas de Feijóo

Ataque a las medidas fiscales del Gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tachó ayer de “gran error la subida fiscal” aprobada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. “No es una reforma fiscal, sino un incremento de impuestos. En 2022 no se le bajan a nadie. No se acepta la bajada del IVA de algunos alimentos básicos y se vuelve a señalar a las empresas como responsables, algo que en la UE no se hace”, señaló.

El líder popular aprovechó su intervención en el 25 Congreso de Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en Cáceres para criticar de nuevo el plan fiscal del Gobierno central que, a su juicio, ahuyentará el capital y favorecerá la captación del mismo por parte de países con una fiscalidad más atractiva como Portugal.