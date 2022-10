La planta de omega-3 de As Somozas liderará el sector español y entrará en el top-10 mundial

La factoría de omega-3 que impulsa Iffe Biotech en As Somozas y que pretende comenzar su producción en el segundo semestre del próximo año será la más grande de España. Con una capacidad de elaborar más de 10.000 toneladas anuales, no solo se convertirá en el principal actor a nivel nacional, con una cuota de mercado superior al 50%, sino que también entrará en el top-10 de mayores empresas del sector a nivel internacional.

Iffe Biotech, filial del grupo industrial y de servicios con sede en Oleiros, Iffe Futura, aspira a conseguir una facturación de 160 millones cuando la planta esté a pleno rendimiento. Según el plan de negocio que detalló ayer el consejero delegado de la compañía, David Carro, durante el primer año de funcionamiento, el objetivo es alcanzar unas ventas de 2.000 toneladas y que en 2026 se llegue al 50% de la producción (5.000 toneladas). En este momento, la previsión es que la facturación ronde los 86 millones y que cuando se alcancen las 10.000 toneladas esta cifra se duplique.

Durante la visita a las instalaciones, Carro explicó que el aceite de pescado con el que se producirá el omega-3 llegará, a través del puerto de Ferrol, de Sudamérica. Sobre todo de Chile y Perú. También pretenden que les abastezca la industria pesquera gallega, aunque están en negociaciones con el sector para que mejoren la trazabilidad de este tipo de aceite.

En la visita también estuvieron presentes el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, la delegada territorial de la Xunta en Ferrolterra, Martina Aneiros, y el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás. Conde apuntó que Galicia es la segunda comunidad más bioemprendedora con más de 4.000 empleos y que la iniciativa de Iffe Biotech es un “proyecto de futuro y de valor añadido”. “Este proyecto es un ejemplo de economía circular con la utilización de los aceites procedentes del pescado. Va a hacer de Galicia un referente internacional en la fabricación de omega-3”, aseguró.

También será, añadió, un importante activo para el puerto de Ferrol, porque por estas instalaciones entrará la materia prima y luego saldrá el omega-3 ya elaborado.

Una de las preocupaciones es el impacto medioambiental que tendrá la empresa en la zona. David Carro insistió en que no tendrá ninguno. La planta coruñesa refinará, desodorizara y blanqueará el aceite de pescado que le llegue. Por ello, la empresa no lanzará ningún olor al exterior y además no perjudicará las características de los productos en los que se integre. “No va a tener olor, ni sabor ni color”, resaltó Carro. “Esta [el impacto medioambienal] ha sido una de las preocupaciones tanto por parte de las administraciones públicas como nuestras en el propio proyecto, que tiene a la sostenibilidad como pilar fundamental y no es una actividad que pueda afectar al medioambiente”, insistió.

El omega-3 que producirá la planta será sostenible, apuntó también Carro, al tratarse de una materia prima de origen natural como el aceite de pescado, que permitirá reutilizar los subproductos de la industria pesquera y contribuir a la economía circular. Aunque en un principio Iffe Biotech obtendrá el omega-3 del aceite de pescado, también pretende conseguirlo de microalgas

La fábrica está en una parcela de 28.800 metros cuadrados de superficie en As Somozas. La compañía tiene previsto incorporar en los próximos meses 35 nuevos trabajadores directos altamente cualificados, entre ellos, ingenieros y especialistas en procesos y alrededor de 40 indirectos.

El proyecto coruñés pasará a liderar el mercado español, con una cuota de mercado superior al 50%, gracias a las más de 10.000 toneladas de omega-3 que producirá al año cuando la planta esté a pleno rendimiento. En estos momentos, sus principales competidores a nivel nacional son dos fábricas, una en Zaragoza y otra de Granada, que no superan las 5.000 toneladas anuales.

Los principales mercados en donde venderá su producto son Europa y Estados Unidos, pero también esperan llegar a Asia y Latinoamérica. La planta tratará el omega-3 para ser vendido a otras industrias que lo integrarán en sus productos. Los sectores a los que está dirigido el omega-3 son el alimentario, farmacéutico y veterinario. También será apto para fórmulas de nutrición infantil y para ser suplemento dietético, con el fin de mejorar la salud de las personas ya que contribuye a controlar el nivel del colesterol y prevenir patologías cardiacas.

La empresa ya ha logrado vender las primeras 100 toneladas

Un año antes de que entre en funcionamiento, la planta coruñesa de Iffe Biotech ya tiene su primer cliente. El consejero delegado de la empresa, David Carro, anunció ayer el acuerdo con la firma Biomega Natural Nutrients, con sede en Boiro, para el suministro de 100 toneladas de omega-3. Suponen un 5% de las 2.000 que la empresa pretende facturar en el primer ejercicio una vez que entre en funcionamiento. La inversión para la puesta en marcha de la fábrica en As Somozas es de 18 millones. El principal inversor es el gestor de activos Inveready, que ha aportado 9 millones. Le sigue un grupo de inversores expertos en el BME Growth —antes denominado Mercado Alternativo Bursátil—, que es el mercado de valores español orientado a pymes en expansión. Su aportación es de 4 millones. Iffe Futura también ha conseguido financiación del Banco Sabadell, por un importe de hasta 4 millones. Por último, la Xunta, a través de XesGalicia, ha aportado 1,25 millones. La compañía estima una facturación de 86 millones en 2016 y un ROI del 33% en los tres próximos años, lo que supondrá una valoración del grupo de más de 75 millones. La empresa espera generar un Ebitda acumulado de 21,8 millones hasta 2026. Además de los inversores, el proyecto también cuenta con el apoyo del Grupo Natac, empresa líder en el sector de los ingredientes naturales y accionista minoritario de Iffe Biotech, que ayudará en la finalización de las instalaciones y será socio en la distribución de la producción final.

El omega-3 mueve 1,4 billones de euros a nivel mundial

El mercado de omega-3 está experimentando un fuerte crecimiento ante el envejecimiento de la población, la concienciación del consumidor por la salud y el bienestar y la recomendación de los gobiernos del consumo diario de este tipo de ácidos grasos. Además, existe un número cada vez mayor de enfermedades crónicas en adultos por el estilo de vida sedentario y una dieta con gran presencia de grasas que son nocivas para el organismo. Por todo ello, diferentes estudios prevén que la demanda de omega-3 aumente un 6% cada año hasta 2027. En estos momentos, este sector mueve 1,4 billones de euros a nivel mundial. El proyecto de As Somozas pretende situarse en la parte premium, ya que en la fábrica se producirá un omega-3 con altos estándares de calidad. La horquilla de precios de la tonelada del aceite de pescado para producir el omega-3 está entre los 7.000 y los 14.000 euros. Iffe Biotech quiere ir a la parte alta de esta horquilla porque quiere obtener el mejor producto.