Los organizadores del XIII Salón del Automóvil de Ourense, previsto para los días 14, 15 y 16 de octubre, han decido su cancelación a causa de la huelga del sector del metal en la provincia.

En un comunicado, Acauto ha explicado que la intención es "evitar los graves trastornos" que, con motivo de esta huelga, podría acarrear la celebración de este salón, "dado que la acción de los piquetes impediría celebrar con normalidad esta actividad".

"Para poder garantizar la seguridad de los visitantes y de los trabajadores, que además no se encuentran encuadrados en el ámbito de aplicación del convenio del siderometal si no en el convenio colectivo del comercio de Ourense, y que no sufran daños los más de 300 vehículos que formarían parte del salón, en un acto de responsabilidad entendemos que ha de cancelarse la celebración del mismo", recoge el comunicado.