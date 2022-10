Los trabajadores de Xeal salen “defraudados” de su reunión con la Xunta

El personal de Xeal volvió ayer a manifestarse desde el edificio administrativo de la Xunta en Santiago hasta Augas de Galicia, aunque esta vez los secretarios xerais de Industria, de Traballo y de Infraestruturas, recibieron a una representación del comité. Al final de la reunión, los representantes de los trabajadores lamentaron no haber obtenido “ninguna respuesta a sus demandas” porque la Administración “desconoce la situación”.

“Salimos totalmente defraudados. No han atendido a nuestras peticiones, que eran muy sencillas: hay un proyecto de estación de bombeo en el monte de A Ruña, en el municipio de Mazaricos, que es una nueva central que pretende montar nuestra empresa y nosotros decimos que no se le puede dar una concesión más cuando están incumpliendo las actuales”, esgrimió el presidente del comité de empresa, Alfonso Mouzo.

“Lo más grave es que los representantes de la Xunta aseguraron que el Gobierno gallego no tiene constancia, ni conocimiento, de que estén incumpliendo las concesiones”, continuó. Esta respuesta enfadó a los miembros del comité y al conjunto del personal. “Si no tienen constancia, que vengan a la Costa da Morte y miren si están los hornos en marcha o no; que miren el empleo que había en 2019 y el que hay ahora. Es tan sencillo como eso”, señalaron.

Por otro lado, Mouzo recordó además que el personal de Xeal lleva tiempo movilizándose y denunciando que “los hornos están parados, la actividad industrial va a menos y se pierden puestos de trabajo”.

Aseguran que desde que llegó la nueva empresa llevan “30 empleos menos de fijos de cuadro de personal, 80 eventuales menos y la actividad industrial bajo mínimos”. “Solo hay un horno en marcha de cinco y la fábrica de Cee está totalmente parada. No, no pueden consentir dar una sola concesión más”, insistió. Por este motivo incidieron en la demanda de que se abra expediente a la empresa porque “no puede ser que este fondo buitre americano que lleva el dinero caído del cielo del aprovechamiento de nuestros recursos naturales, venga aquí a lucrarse”.