Una familia y el orgullo de trabajar en Arias Infraestructuras

José Manuel, Daniel, Remedios, Oscar y Juan Luis suman entre los cinco 148 años trabajando en Arias Infraestructuras, la emblemática constructora coruñesa que en marzo se declaró en concurso de acreedores y que el pasado miércoles entró en proceso de liquidación después de que sus acreedores no aceptasen el plan de viabilidad que habían presentado los responsables de la empresa.

La defunción de Arias Infraestructuras pone fin a décadas de trabajo en la compañía, casi una vida para muchos de ellos, como es el caso de José Manuel Zas, 37 años en la firma; Remedios González (36) o Juan Luis Bello (34). Los tres han vivido más de la mitad de la trayectoria de la firma nacida en 1955. Por encima de las dos décadas también está Juan Luis Bello (24 años) y por encima de los tres quinquenios en la compañía, Oscar Rey (17 años).

Los cinco han sido testigos en primera persona del crecimiento, consolidación y, por último, caída de la constructora que ha puesto su firma en el último medio siglo a buena parte de las infraestructuras de la ciudad de A Coruña: desde el paseo marítimo a la avenida de Alfonso Molina, pasando por la refinería de Repsol, el derribo del viaducto de la ronda de Nelle y una de sus obras más recientes: la reforma de la cubierta del estadio de Riazor. Además de innumerables intervenciones menores en sus más de seis décadas de vida. En los buenos momentos llegaron a trabajar en ella más de 400 personas. Ahora eran medio centenar después del ERE de principios de este mes que afectó a la mitad de la plantilla.

Cuando se les pregunta a los cinco por los mejores recuerdos que guardan de todos estos años, los cinco coinciden: la familia que formaban todos los trabajadores. “En 24 años se aglutinan una cantidad de recuerdos imposibles de enumerar, pero sin duda me quedo con la familia que formamos todos, porque esa es la palabra que mejor define a Arias: una familia”, explica Daniel Fernández, unos de los encargados de la empresa. “Mi primer trabajo fue en la depuradora que hicimos en San Vicente do Mar, en O Grove, en 1998,y desde ahí hasta hoy toda una vida ligada a la empresa”, evoca.

“Recuerdos unos cuantos —rememora Óscar Rey, gruista en Arias Infraestructuras desde agosto de 2005— pero el más importante es el compañerismo. Nunca una mala palabra. Éramos una familia”.

Para José Manuel Zas, que entró en la constructora el mismo día que cumplía 21 años, ahora tiene 58, “todos son recuerdos positivos”. “Sino, no hubiera echado 37 años ahí, porque ya bastante trabajo es trabajar si por encima lo tienes que hacer a disgusto”, reconoce. Como los otros cuatro, se queda “con el compañerismo y el buen carácter de los compañeros de trabajo. Muchos se convirtieron en amigos”.

“Era como una familia. Hay gente con la que llevas trabajando 20, 30, 37 años y quieras o no, creas unos lazos tan grandes como con tu familia y te pasas más tiempo con ellos que con tus hijos”, apunta. Como anécdota de la implicación que tenían, recuerda que cuando nació su primer hijo hace 31 años, estaba trabajando en la provincia de Ourense y no llegó a tiempo al parto.

Remedios González era administrativa. Trabajó en Arias en dos etapas. Entre 1982 y 1984 y entre 1988 y el pasado 10 de octubre cuando tras apuntarse de forma voluntaria al ERE se desvinculó de la compañía. Como sus otros cuatro compañeros, los mejores recuerdos los tiene de las personas que pasaron por la empresa. “Éramos una familia. Recuerdo a la gente que tenía un problema económico, pedía dinero, se le daba y se le iba descontando poco a poco de la nómina”, explica.

Como José Manuel, Remedios también tiene su anécdota sobre la implicación con la empresa: “Mi marido preparó oposiciones y me animaba a que las preparara con él y yo nunca quise porque le decía “pero si es que estoy muy bien aquí”. Yo no quiero ser funcionaria, yo estoy encantada trabajando aquí”.

Remedios toca otro tema en el que los cinco empleados de Arias coinciden. La satisfacción de trabajar para la empresa y de realizar obras muy representativas. “Fue un orgullo trabajar en Arias. Como se suele decir sentíamos la camiseta”, afirma con satisfacción.

Durante los 37 años que ha estado en la compañía, José Manuel Zas ha trabajado en el equipo de extendido con una apisonadora. Recuerda con orgullo que participó en la construcción del paseo marítimo de A Coruña, en la renovación de la avenida de Alfonso Molina o en el tramo de 34 kilómetros de la A-6 entre Arteixo y Betanzos. Era el encargado con su apisonadora de que el firme quedara liso.

El centro de trabajo de Daniel Fernández está ubicado en la delegación de Vigo, pero en los momentos de poca carga de trabajo, “tocaba subir” a A Coruña. De las obras en las que participó destaca el aparcamiento de María Casares y el disuasorio de Lonzas. “Ahí fue donde me inicié en la vida coruñesa, también recuerdo la segunda fase del ofimático, las obras de aguas con Emalcsa donde conocí a muy buena gente, y un sinfín de obras pequeñas”, explica.

Juan Luis Bello era el coordinador de logística de equipos de aglomerado y maquinaria. “Para mí, lo mejor es haber sido parte de cada una de las obras que se ejecutaron. Es una satisfacción ver todas las innumerables obras y saber qué aportaste un granito de arena en cada una de ellas”, reconoce. Aunque no participó directamente en la obra, estaba en la báscula en la ejecución del paseo marítimo. “Se atendía la planta de hormigón, el relleno y el aglomerado. Nunca estuve en una obra de esa envergadura. Salían unos 200 camiones al día. Trabajábamos 12 horas, sábados... era increíble”, recuerda.

¿Y ahora qué? ¿Cómo encaran el futuro desde el punto de vista laboral? Cada uno de los cinco tiene una situación diferente. Del centenar de trabajadores, todos en ERTE desde marzo, la mitad salió de la compañía por un ERE el pasado 10 de octubre. Tres de los cinco están trabajando para otras compañías del sector —el ERTE permitía hacerlo—, una se acogió al ERE de forma voluntaria y el otro es uno de los pocos que se quedará durante el proceso de liquidación.

“Ahora, seguir trabajando en lo mismo, en la construcción que es mi pasión y mi devoción”, señala Óscar Rey que estaba en el ERTE. “Tan pronto como nos pusimos en el ERTE, las empresas del sector se estaban poniendo en contacto con nosotros y la verdad es que es un orgullo que te llamen de otras empresas para trabajar con ellas”, reconoce.

José Manuel Zas está en la misma situación. “Estuve dos meses en el ERTE, me surgió una oferta de trabajo de una empresa del ramo y ahí estoy trabajando, ya que podíamos trabajar en otras compañías y eso está bien”, afirma.

Del quinteto, la única que se acogió al ERE voluntario del pasado 10 de octubre fue Remedios González. “En el acuerdo del ERE se priorizó para salir a la gente mayor de 60 años y yo fui voluntaria, porque, bueno, que trabaje la gente más joven”, asegura la administrativa. que reconoce que en estos momentos está asimilando la situación. “Si encuentro algo, por supuesto que seguiré trabajando hasta que me tenga que jubilar que no es que me falta mucho”, sonríe.

Juan Luis Bello será uno de los últimos que cierren la puerta de Arias Infraestructuras. Es uno de los designados para estar durante el proceso de liquidación. “Después, la verdad no tengo nada pensado. Hay que ir partido a partido”, apunta.

Daniel Fernández también está trabajando para otra empresa. “Soy una persona que ve siempre el vaso medio lleno, por eso espero un futuro igual o mejor”, remarca. Por último, quiere mostrar “el agradecimiento a todos y cada uno de mis compañeros por lo vivido junto a ellos. Ha sido un orgullo formar parte de Arias Infraestructuras”.