La plantilla de Arias Infraestructuras apunta como causas de la caída a la crisis económica, la mala gestión y la internacionalización

Los cinco trabajadores de Arias Infraestructuras han vivido en primera persona todo el proceso de la caída a los abismos de la constructora coruñesa. El que menos llevaba en la empresa era Óscar Rey, con 17 años, el resto pasaba de las dos décadas y hasta de las tres. Aunque no tenían un conocimiento exhaustivo de la situación económica de la compañía, su veteranía en la firma les da credibilidad para intentar explicar cómo se ha llegado a la liquidación. Todos coinciden que el problema no es de los últimos años. La constructora fue fundada en 1955 por la familia Arias. En 2005, cuando se cumplía el 50 aniversario, entró Ildelfonso Rodríguez Iglesias con el 75% del capital. En 2018, la vendió a Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi, actuales dueños.

“Lo peor es la situación a la que hemos llegado, todos desperdigados por ahí, pero quiero que se sepa que estos problemas financieros venían ya de atrás y en vez de ponerle solución siguieron tirando de la teta y al final rompió y solo unos pocos sacaron tajada”, afirma Óscar Rey, gruista con 17 años en Arias Infraestructuras. “A esta situación se llegó por no ponerle freno antes. Era la vaca sagrada y todo aquel que cogía el mando cogía el dinero y no ponía fin”, denuncia.

Juan Luis Bello pone fecha al comienzo del fin. “El primer ERE en 2011. Desde ahí, la verdad, salvó algunos años, no fueron buenos tiempos”, reconoce el coordinador de logística de equipos de aglomerado y maquinaria que trabajó durante 34 años en la compañía.

Para José Manuel Zas, la situación empeoró hace un año y medio. Pero antes “ya estaba en el Comité de Empresa y vivimos situaciones que no eran agradables. Tú veías que esto se terminaba y no podías hacer nada porque no estaba en tus manos”. Zas, que trabajaba en el equipo de extendido con una apisonadora desde hacía 37 años, reconoce que se ha llegado a esta situación por “la mala gestión de la empresa, pero desde antes. No es de ahora. Es de hace tiempo. Esto es no es de un día para otro cuando se termina. La situación se va arrastrando y llega un momento en la que no se puede más y y llegamos a lo que llegamos”.

La administrativa Remedios González (36 años en Arias Infraestructuras) coincide con Juan Luis Bello en que el declive de la constructora arrancó con el ERE de 2011. “Ahí fue el primer ataque a la flotación de la empresa”, reconoce. “El ERE se hizo a lo loco, sin criterio y sin consensuar. Los trabajadores reclamaron y se ganó en el Supremo”, afirma.

Para Daniel Fernández, encargado y con 24 años en la empresa “lo peor fueron los últimos días, donde la zozobra de la quiebra nos arrastraba y veías cómo esta empresa que lo había sido todo se condenaba a la nada. Abandonar la obra a medias sin poder hacer nada, algo impensable en esta empresa, donde lo imperativo era cumplir, aunque se perdiese dinero. Ese fue el fin”, se lamenta.

¿Cuáles podrían haber sido las soluciones para no llegar a la liquidación de Arias Infraestructuras? “Soluciones... me lo pones difícil. Creo que siendo algo humildes y no robando. Siento mucho ser tan duro, pero me afecta mucho emocionalmente”, se sincera Óscar Rey.

Juan Luis Bello cree que la solución estaría en “aligerar la cúpula, seleccionar estudios de obras, no presentarse a todo sin control y optimizar recursos propios”. “Y atajando el problema desde el principio, no poniendo parches y remiendos que al final ya no sabes ni cuál es lo original ni cuál es el remiendo. No se supo atajar a tiempo”, afirma.

Salida a Bolivia

“Creo que lo de salir al extranjero, sobre todo a Bolivia, que se perdió muchísimo dinero, no fue buena idea y eso fue lo que terminó de rematar a la empresa”, esgrime Remedios Fernández, quien quiere “romper una lanza” por los dos últimos dueños Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi. “Lo intentaron y lo intentaron, pero no sé llegó. No se pudo llegar”, se lamenta la administrativa que explica la situación de una forma muy gráfica: “cuando vinieron era como un barco que iba solo sin patrón, que se iba a estrellar contra las rocas, no se enderezó el rumbo y se estrelló al final”.

Por último, Daniel Fernández señala, según su punto de vista, tres causas que provocaron la caída de Arias Infraestructuras. “Estos últimos años la inestabilidad económica es un tumor que va mermando las bases de las empresas, los precios de las materias primas, nuestros costes que no nos permiten ser competitivos…”, enumera. En segundo lugar, “el agujero que provocó la obra de Bolivia, lastrando a la empresa durante años y provocando inestabilidad”. Y por último, “una dirección que no supo o no pudo llevar esta empresa donde debe estar, en el podio de las empresas gallegas de la construcción”.