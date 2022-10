El Banco Central Europeo eleva los tipos al 2% con otra subida extraordinaria de 0,75 puntos

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene el pie en el acelerador en su lucha contra la espiral inflacionista. Su consejo de gobierno volvió ayer a subir los tipos de interés oficiales de la zona euro en 0,75 puntos porcentuales, con lo que el tipo de referencia para la financiación de hogares, empresas y estados queda en el 2% (su nivel más alto desde enero de 2009). Las cuotas de las hipotecas y los tipos de los nuevos créditos, por tanto, continuarán la escalada que iniciaron a finales del año pasado.

La autoridad monetaria cumplió lo esperado por el mercado y los analistas al repetir la subida extraordinaria que ya aplicó en septiembre. Entonces elevó los tipos en 0,75 puntos en la que fue la mayor alza en los 23 años de historia de la institución. A finales de julio, el organismo presidido por Christine Lagarde comenzó a encarecer el precio del dinero con una subida de 0,5 puntos, la primera en 11 años, la mayor en más de dos décadas y el doble de lo que había anticipado en su reunión de junio.

“Con esta tercera importante subida consecutiva de los tipos oficiales, el consejo de gobierno ha logrado un avance considerable en la reversión de la orientación acomodaticia de la política monetaria”, aseguró el organismo, que con todo confirmó que seguirá elevando el precio del dinero pese a su impacto en la ya decreciente actividad económica. “La inflación sigue siendo excesivamente elevada y se mantendrá por encima del objetivo (2% a medio plazo) durante un período prolongado”, explicó. Lagarde admitió que hay un “riesgo creciente de recesión” y de que el paro aumente desde el mínimo histórico del 6,6% de agosto. En sus previsiones de septiembre, el BCE auguró que la zona euro crecería un 0,9% el año que viene en el escenario entonces estimado como más probable, aunque en el adverso calculó una caída del PIB del 0,9%. La funcionaria francesa reconoció que la situación es ahora peor que la que llevó a dicha estimación de crecimiento del 0,9%, con lo que la expansión de la actividad será previsiblemente menor, aunque todavía no tan mala como la que provocaría la recesión del -0,9%.

Pese a ello y pese a algunas críticas de Gobiernos como el francés o el italiano, Lagarde confirmó que el BCE seguirá encareciendo el dinero hasta un nivel que no quiso precisar, si bien insinuó que quizás podría desvelarlo tras la reunión del consejo de gobierno del 15 de diciembre. Como advertencia, también dejó la puerta abierta a alcanzar un nivel de tipos que no solo no apoyen la actividad económica (nivel neutral), sino que la contraigan.