La vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, confirmó ayer que le ha “pedido ya al presidente de la Xunta”, Alfonso Rueda, tal y como se lo “venía reiterando al vicepresidente y a la conselleira” que agilice la tramitación de los parques eólicos vinculados a proyectos industriales, porque el plazo fijado para enero “no es prorrogable”.

“Se lo he pedido ya al presidente de la Xunta. Se lo venía reiterando al vicepresidente y a la conselleira, es fundamental contar con una valoración del órgano ambiental autonómico sobre posibles afecciones ambientales”, dijo la ministra antes de participar en la inauguración del Foro de Ciudades y Territorios Creativos de España, que se celebró en la Diputación de Lugo.

Recordó la importancia de ese trámite “en los proyectos que son gestionados y son evaluados por la Xunta, pero también en aquellos proyectos de mayor tamaño en los que la resolución depende de la Administración General del Estado”

“Obviamente, respetamos la competencia autonómica y es muy difícil avanzar en esa evaluación cuando no existe la información que se le solicita al órgano ambiental competente”, dijo Ribera.

“Creemos que ha sido entendido por parte de la Xunta. Sabemos que hay un hito fundamental en enero, que quiero dejar claro que no es prorrogable. Hace año y medio que sabemos que en enero vence el plazo. Tiene implicaciones muy serias tardar tanto tiempo en resolver estos expedientes”, insistió, porque “hay otros muchos promotores que pueden estar a la espera”.

En todo caso, “los promotores actuales merecen un pronunciamiento motivado sobre si sí o si no. Garantizar su derecho al procedimiento. Es capital resolver esta cuestión cuanto antes, por razones de procedimiento y por razones de garantía para promotores e inversores”, de forma particular en Galicia, subrayó, “con unas apuestas importantes desde el punto de vista industrial, tanto en lo relativo renovación y la actualización de la planta de Alcoa como a otras opciones que aspiran a poder contar con energía renovable en el territorio”. “Tienen firmados contratos que podrán, o no, salir adelante, pero que no pueden quedar parados por culpa de un retraso por parte de las administraciones”, afirmó.

“Confío en que, en esos tres primeros proyectos vinculados a plantas industriales, que nos llegaron al Ministerio la semana pasada, podamos llegar a tiempo, es nuestro compromiso y en los que falten, que puedan ser resueltos cuanto antes. Nuestra intención es respetar los plazos y no prorrogarlos más bloqueando la capacidad de transporte de Red Eléctrica”, concluyó la ministra.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, garantizó que su Ejecutivo trabaja “con toda la intensidad” para cumplir con su parte en la tramitación de los parques eólicos ligados a proyectos industriales, con el fin de cumplir con el plazo de enero, una vez que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, descartó cualquier opción de prórroga. La Xunta había solicitado “sensibilidad” con la industria electrointensiva y había pedido una prórroga de los plazos fijados por el Ejecutivo central a fin de garantizar la correcta evaluación de los proyectos eólicos, pero Rueda explicó que, ya en su encuentro de esta semana, la ministra le ratificó que, si bien había “muchas peticiones” en este sentido, no iba a ser posible.