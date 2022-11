Casi 100.000 de los 133.000 autónomos que hay en Galicia cotizan por la base mínima

A partir del próximo 1 de enero, los más de 133.000 autónomos (personas físicas) que hay en Galicia, como los del resto de España, tendrán que cotizar según sus ingresos reales y no podrán elegir como lo hacían hasta ahora su base de cotización. El nuevo sistema tendrá un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, y contará con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos que tengan los trabajadores por cuenta propia.

Los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis modificaciones al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.

Esto es la teoría, porque en la práctica casi 100.000 de los 133.000 trabajadores por cuenta propia —personas físicas inscritas en los diferentes regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social— que hay en Galicia cotizan, según los últimos datos de ministerio, por la base mínima. Es decir, si esta situación se traslada a las 15 cuotas de la nueva reforma, la gran mayoría estará en la horquilla de las cuatro o cinco más bajas.

La base de cotización es la remuneración mensual de referencia que un autónomo elige para el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y la que determina la cuota que debe pagar. Esta es la primera parte porque la segunda es que la base de cotización que se tenga también establece la calidad de las prestaciones sociales: a mayor base de cotización, mayor prestación por desempleo, por incapacidad temporal y por jubilación.

En la actualidad, la mayoría de los autónomos de la comunidad gallega cotiza por la base mínima (alrededor del 75%), lo que implica una peor prestación y conlleva una jubilación más precaria. Pero si se compara con el resto de España, el porcentaje es el más bajo. La media nacional de los autónomos que cotizan por la base mínima es del 85%. Es decir, solo hay un 15% que cotiza por encima de ella.

Una de las explicaciones de estos porcentajes tan altos es que estos trabajadores no quieren cotizar más y por eso escogen la base mínima. Pero los expertos la descartan porque aseguran que si cobrasen lo suficiente cotizarían más para después tener mejores prestaciones. Y la segunda explicación está relacionada con la primera. Argumentan que eligen la base mínima porque la mayoría tiene unos sueldos que son inferiores a los 1.500 euros y ante la falta de expectativas laborales han decidido optar por el autoempleo (105.000 de los 133.000 autónomos gallegos no tienen asalariados).

Según el XXV Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, el 70% de los freelances consultados llegaron al autoempleo empujados por necesidad, pero no motivados por un verdadero interés en trabajar de forma independiente. De hecho, casi 6 de cada 10 preferirían tener un empleo por cuenta ajena a tiempo completo, porque creen que les aportaría más tranquilidad.

Hasta ahora, los autónomos podían elegir cualquier base de cotización comprendida entre la mínima y la máxima. Cada año, el Gobierno fija por decreto-ley la base mínima y máxima de cotización. La base mínima en 2022 está establecida en 960,6 euros, y la máxima en 4.139,4. Pero esta no es la cuota mensual que abonan los autónomos. Este rango entre la base mínima y la máxima simula el salario sobre el que se aplicara el 30,6% de contribución a la Seguridad Social. La cuota mensual por la base mínima serían 249 euros y por la máxima, 1.266. Del 25,1% de los autónomos de la comunidad gallega que cotiza por bases superiores a la mínima, solo un 0,5% (710 personas de 133.000) ha optado por la base máxima.

La pensión máxima que puede cobrar un autónomo en estos momentos es de 2.820 euros mensuales. Pero para ello debe cumplir dos condiciones. La primera es que tenga cotizados más de 35,5 años y la segunda es que haya optado por la base de cotización más alta en las últimas dos décadas. Si opta por esta base máxima, y quiere cobrar la pensión máxima, además de tener 35 años y medio cotizados, debe haber pagado la cuota más alta de autónomos en los últimos 21 años que en estos momentos es de 1.266 euros.

Mapi Baez | Autónoma y consultora de Social Media

¿Cómo le afecta la reforma del sistema de cotización para los trabajadores autónomos?

Depende del mes me ahorraré 50 euros, pero vamos, que no me arregla la vida. Esta medida me favorece en cierta medida porque me ahorro algo y cualquier ahorro es bienvenido y si facturó más, pagaré un poco más. Pero sí que me parece que la diferencia entre los que más van a pagar y los que menos es un insulto a los que menos pueden cotizar. La reforma solo se ha hecho para los que ganan bien.

Entonces, ¿cómo ve que alguien que esté cobrando menos de 670 euros tenga que pagar 250 de cuota (un 34%) y los que superen los 6.000 abonen 500 (un 8%)?

A un autónomo que esté cobrando 600 euros le dices que pague 250 de cuota no es viable. Piensa que hay gente que se lanza a ser autónomo a hacer pulseras, por ejemplo. Quizá ese mes ha facturado 200 euros. No tiene para pagar la cuota. ¿Qué hacemos con esta gente? Pues entonces que no monten nada, puedes decir. Ya, pero es que normalmente la gente que monta esto es porque ya no le quedan más opciones. Va a haber una bolsa de trabajo que siempre va a estar en B porque tampoco te lo facilitan.

Está difícil ser autónomo.

Muchos nos hacemos autónomos porque no nos contratan. Yo me hice autónoma porque nadie me contrataba por la edad. No conseguía trabajos dignos.

Un estudio de Adecco asegura que el 70% de los autónomos lo son por necesidad y no por vocación. ¿Está de acuerdo?

En mi caso se cumple. Veía que nadie me contrataba y me hice autónoma. Y me ha ido muy bien. Yo puedo estar trabajando con varios clientes a la vez. Pero no podría estar en varios centros de trabajo al mismo tiempo.

El 75% de los autónomos gallegos cotizan por la base mínima. ¿No cotizan más porque no ganan más dinero o porque no quieren cotizar más para tenerlo en el bolsillo?

Yo te garantizo que si facturase 3.000 euros al mes cotizaría por mucho más de lo que cotizo ahora. Te lo garantizo. Soy la primera interesada.

¿Y cómo usted el resto?

Tengo conocidas que están cotizando por más. Y les viene un poco justo pagar eso de más, pero piensan que están en una edad en la que les compensa hacer ese esfuerzo ahora. Pero ya te digo si cobrará más, no tendría problema en cotizar más y de hecho si al final van a poner estos tramos no tengo inconveniente en pagar más siempre que sea proporcional.