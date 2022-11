El polémico veto de la pesca de fondo impulsado por la Comisión Europea (CE), que entró en vigor hace poco más de un mes, el pasado 9 de octubre, trajo consigo una enorme controversia política en España y Galicia, donde el rechazo se ha expandido al ritmo de su bravo oleaje en todas y cada una de las zonas del litoral atlántico. La norma, que afecta a flotas como la palangrera, dedicada a especies como la merluza de pincho, fue criticada ayer nuevamente por el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, quien apuntó que “no hay equilibrio entre la sostenibilidad biológica y social” en esta directriz.

Para ella ya existe recurso. Tal como anunció el responsable de la mencionada cartera, el Gobierno central presentará el próximo lunes su particular no a una iniciativa que pone en riesgo a una importante parte del sector marino nacional y autonómico. Lo hará in extremis, teniendo en cuenta que el plazo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene para interponer el recurso ante el tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —y así evitar que se prohiba la pesca en 87 áreas del Atlántico nororiental— terminará el próximo sábado, 19 de noviembre.

A continuación, el miércoles 16, está convocado consejo consultivo por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca y dos días después, el viernes 18, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se reunirá con el comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.

El pasado miércoles, en un acto en Burela, donde se concentra una parte relevante de la flota afectada en Galicia por el veto, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ya había trasladado que los trabajos de los servicios jurídicos del Estado estaban “muy avanzados”.

El Ejecutivo central tenía dos meses a contar desde el pasado 19 de septiembre, fecha en la que el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó la medida.

Por su parte, el sector tiene más tiempo de tope para recurrir: hasta el 15 de diciembre. Por ahora lo ha presentado la organización de productores de Burela.

En un primer momento, el ministro dijo que el Gobierno estudiaría la opción de acudir a la vía judicial frente a esta medida, si bien no fue hasta más tarde que se comprometió a interponer un recurso.

Por su parte, la Xunta, a través de la Consellería do Mar y mediante el trabajo de varios expertos juristas en la materia, le aportó un documento base para elaborar el recurso.

En este escenario, y a las puertas de la campaña de Navidad, el sector pesquero gallego todavía está tratando de adaptarse a la nueva situación impuesta tras la entrada en vigor el pasado 9 de octubre del reglamento europeo que veta la pesca de fondo en estos 87 caladeros del Océano Atlántico.

Sus representantes advierten de que ha supuesto una caída de las capturas y ha hecho que se instale una sensación de “pesimismo” de cara al futuro.

Así, asociaciones del sector en Galicia han mostrado su preocupación sobre la subsistencia de las empresas debido a que muchos barcos han tenido que buscar otros caladeros donde pescar. No obstante, en la mayoría de las ocasiones no obtienen allí los mismos resultados que en sus zonas tradicionales de trabajo.