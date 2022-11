El Gobierno presiona a las autonomías para desatascar la avalancha de renovables

Las compañías que preparan nuevas plantas de energías renovables, tanto eólicas como solares, alertan de que cientos de proyectos están en peligro y a punto de desaparecer por el colapso de la Administración. Las empresas energéticas han presentado una auténtica avalancha de solicitudes de nuevas instalaciones verdes para conseguir determinados permisos administrativos para seguir adelante con ellos. Pero los plazos para obtener las autorizaciones están cerca de agotarse y el atasco burocrático, especialmente en las comunidades autónomas, es tal que pueden acabar decayendo muchos de estos proyectos.

El Gobierno aprobó in extremis hace un año una ampliación de los plazos para que los promotores renovables puedan obtener algunos permisos intermedios obligatorios, evitando que cientos de proyectos decayeran entonces por el retraso de las administraciones y que los promotores pudieran perder los avales presentados para obtener las licencias y los permisos de acceso a la red conseguidos. Con los nuevos plazos, la mayoría de proyectos han de contar con esos permisos como máximo a finales de enero de 2023. El atasco administrativo continúa y las compañías temen que la prórroga acabe siendo insuficiente.

La avalancha de proyectos renovables es tal que sigue colapsando las administraciones encargadas de conceder los permisos y provocando enormes retrasos en la tramitación. Los retrasos amenazan con expulsar proyectos que cuentan con un plan de construcción real por incumplir los plazos legales de obtención de autorizaciones intermedias.

El Gobierno descarta por completo conceder nuevas ampliaciones de los plazos. “Es imposible», zanjó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en la TVG. El Ejecutivo mete presión a las comunidades autónomas y les pide un mayor esfuerzo para desbloquear el colapso en la tramitación de las solicitudes cuando solo quedan dos meses y medio para que expire el plazo.

En su visita del jueves a Lugo, Teresa Ribera apremió a la Xunta para que agilice la tramitación de los parques eólicos. Ribera confirmó que le ha “pedido ya al presidente de la Xunta”, Alfonso Rueda, tal y como se lo “venía reiterando al vicepresidente y a la conselleira” que agilice la tramitación de los parques eólicos vinculados a proyectos industriales, porque el plazo fijado para enero “no es prorrogable”.

Desde el sector de las renovables se da por hecho que una parte importante de estas solicitudes no tienen ningún proyecto real detrás y que los promotores acabarán retirando la petición o le será denegada por las administraciones. Pero la preocupación entre las empresas de energías verdes es por los cientos de proyectos que sí cuentan con proyectos energéticos detrás y que están en riesgo de que no salgan adelante por el retraso que acumulan las Administraciones —tanto el Gobierno central como, sobre todo, las comunidades autónomas— para sacar adelante las autorizaciones intermedias. Si estos proyectos no obtienen las autorizaciones en plazo, perderán su derecho al punto de conexión a la red eléctrica y volverán a la casilla de salida de todo el proceso de tramitación.

La Comisión Europea quiere acelerar el despliegue de las energías renovables al agudizarse la crisis energética por la guerra en Ucrania y la dependencia del gas ruso. Para lograrlo, la CE está dispuesta a relajar, de forma transitoria, los trámites medioambientales necesarios para la instalación y actualización de determinadas plantas de producción de renovables con el fin de reducir los a menudo largos procesos burocráticos.