Hiperxel busca un acuerdo 'in extremis' con sus acreedores para eludir la quiebra sin Iberconsa

El 12 de junio —mucho antes de que saltasen a la palestra los problemas que venía arrastrando Xeldist Congelados— las trabajadoras ya se temían lo peor. A falta de deberles dinero, su empresa (matriz de Hiperxel) llevaba varios meses pagándoles con cierto retraso y, por si fuera poco, la mercancía que llegaba a las tiendas era cada vez menor. “Os pedimos por favor que sigáis trabajando como hasta ahora y no bajéis la guardia”, solicitaba entonces —en su primera comunicación a la plantilla— la dirección a las empleadas. Afirmaba que “esta situación no implica que vayamos a cerrar o a quebrar” y aseguraba que “todo esto quedará como un mal recuerdo y saldremos reforzados”. Nada de ello ocurrió. Los días se sucedieron, la deuda se fue haciendo más grande y la emblemática cadena de congelados —que adeuda tres meses a su personal— sigue buscando a día de hoy esa solución. Con el tiempo echándosele encima y la amenaza de un concurso-liquidación a la vuelta de la esquina, ahora sin embargo lo hace in extremis para evitar la inminente quiebra.

Dos meses sin cobrar y neveras vacías en los establecimientos de Hiperxel en A Coruña Según fuentes próximas a los principales proveedores, la gerencia de la compañía trasladó ayer que el acuerdo, en el que Iberconsa no participaría, ya se habría producido. No obstante, de momento ninguno tiene constancia ni del contenido ni de sus cláusulas. Cabe recordar que Hiperxel había puesto sobre la mesa quitas y planes de pago, así que —en caso de ejecutarse— abonarían solamente una parte de las facturas pendientes y a años vista. En este contexto, la propuesta de convenio debería contar con el 75% de los acreedores para que pueda salir adelante. Como puntos fuertes de cara a su consecución están que la cuota de mercado de Xeldist Congelados (que suma más de 100 tiendas) es muy elevada y apenas hay competencia especializada (como podría ser La Sirena) por lo que determinados proveedores podrían verse forzados a aceptar el pacto, que no agradaría. Hiperxel enfila un cierre por insolvencia tras el rechazo de su propiedad a inyectar fondos Mientras Hiperxel, con un pool de acreedores vasto y variado debido a la magnitud de su red y el extenso abanico de productos que ofertaba, intenta salvar la campaña de Navidad a toda costa, siendo la única manera de generar tesorería que tiene a su alcance, fuentes próximas a Iberconsa sostienen que el respaldo de ese pool ante el plan presentado por la emblemática cadena de congelados era “insuficiente”. Según destacan, Hiperxel pidió garantías a Iberconsa para este año y el siguiente y puso una inyección de capital que se ejecutaría en diciembre de 2023. En otras palabras, la propiedad reclamaba a los proveedores que asumiesen el grueso del esfuerzo para evitar la quiebra. Sin suministro El panorama, cuanto menos, pinta mal. Fuentes logísticas de Xeldist Congelados indicaron ayer que Frigalsa ha vuelto a cortar el suministro, por lo que la empresa no puede repartir producto a sus tiendas. Ante la falta de resultados, las trabajadoras de las tiendas de las provincias de A Coruña y Lugo aprobaron en asamblea movilizarse el próximo martes. Acudirán hasta la sede de la compañía en Pontevedra. La concentración se producirá de 11.00 a 13.00 horas.