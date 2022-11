El administrador concursal denuncia la “salida fraudulenta” de 7 millones de la cuenta de Alu Ibérica Coruña

¿Puede un comprador pagar la adquisición de una empresa con el dinero que esa misma empresa tiene en su cuenta bancaria? Sí, se puede. Eso fue lo que hizo el Grupo Riesgo, tercer y último dueño (después de Alcoa y Parler) de la ya extinta fábrica de Alu Ibérica en A Coruña. Es la conclusión a la que llega el administrador concursal coruñés en el escrito de calificación que ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el presunto vaciado de las cuentas de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés.

En el apartado de “hechos relativos a la salida fraudulenta del patrimonio del deudor (Alu Ibérica A Coruña) de bienes o derechos dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso”, el administrador denuncia “la salida fraudulenta el 6 de abril de 2020 de 7 millones de euros de la cuenta de crédito” de la compañía coruñesa. Dos días después se firma ante notario la compra de las instalaciones de Agrela por parte del Grupo Riesgo.

Alcoa puso a la venta sus instalaciones fabriles de A Coruña y Asturias a principio de 2019. Durante seis meses estuvo buscando comprador, según el acuerdo que había alcanzado con sus trabajadores en enero de ese año. Lo encontró finalmente en Parter Capital Group, un fondo de capital suizo sin experiencia en el sector, que pagó medio dólar por la planta coruñesa y otro medio dólar por la de Avilés. Y eso fue en julio del mismo año. En abril de 2020 Parter revendió las dos fábricas al Grupo Riesgo, una entidad a la que había rechazada el primer propietario, porque, según palabras de Álvaro Dorado, el actual responsable de energía de Alcoa Europa —hasta agosto de 2019, presidente de Alcoa en España—, la oferta de compra que presentó “no tenía ni pies ni cabeza” y “no se lo podía creer absolutamente nadie”. Esa fue la empresa que adquirió las dos plantas de aluminio en abril de 2020 ¿Y cómo lo hizo? Sin poner un euro de su bolsillo. Lo hizo con el dinero que había en las cuentas de crédito de las plantas de A Coruña y Avilés ya que en ese momento tenían liquidez. Según el contrato de compraventa entre Alcoa y Parler, las instalaciones de A Grela recibieron de Alcoa entre julio de 2019 y abril de 2020 un total de 39,6 millones de dólares.

El administrador concursal denuncia la “salida fraudulenta el 6 de abril de 2020 de 7.000.000 euros de la cuenta de crédito nº (el número se omite) titularidad de la concursada a favor de System Capital Management (hoy Iberian Green Aluminium Company) para adquirir el 74,67% del capital social de Alu Holding A Coruña y Alu Holding Avilés quienes a su vez son titulares del 100% de las participaciones de la concursada (Alu Ibérica A Coruña) y de Alu Ibérica Avilés”.

De esos 7 millones, según el administrador, 6,5 se destinaron a adquirir las participaciones de la firma que era dueña de la fábrica de A Coruña y 500.000, de la de Asturias. Así que, además de utilizar el dinero de la empresa coruñesa para comprar la misma empresa, medio millón fue para conseguir la de Asturias. “Se trata de una operación prohibida por el artículo 143.2 de la Ley de Sociedades de Capital que ha originado o agravado la insolvencia” de Alu Ibérica”, afirma el administrador.

Parter había comprado las dos plantas en julio de 2019 por un dólar, y diez meses después las vendió por 13 millones. Siete millones salieron de la cuenta de A Coruña y 6,1 de la de Avilés. “Llamamos la atención que en 10 meses, el precio aproximadamente (habrá que estar a la cotización dólar/euro) se ha multiplicado por 13 millones de veces (de 0,5 $ a 6.500.000 )”, señala el administrador que incide en que “la rentabilidad de la operación para el Grupo Parter fue estratosférica”.

En el contrato que realizó con Alcoa, Parler se comprometió a llevar a cabo una serie de inversiones en las instalaciones y a poner disposición de Alu Ibérica A Coruña una línea de circulante de 15 millones de dólares. “No se realizaron por la compradora (Grupo Parter) las inversiones proyectadas, a pesar de tener a su disposición 20 millones de dólares que se aportaban por Alcoa y otros 10 que estaban disponibles si se ejecutaban las inversiones y tampoco se puso a disposición de la concursada una línea de circulante de 15 millones de dólares”, explica el administrador concursal.

Lo que hizo Parter, según sus conclusiones, “fue simular” que se disponía de esa línea de circulante mediante la firma de una póliza de crédito por importe de 13,5 millones de euros, pero garantizada con una pignoración [dejar en prenda uno o varios bienes con el fin de ofrecer una garantía de pago] por la misma cantidad de una Imposición a Plazo Fijo (IPF) con dinero procedente de la propia concursada y en concreto de los fondos facilitados por Alcoa, disponibles en la cuenta titularidad de la concursada en BBVA. “Es decir, el riesgo de la operación no lo soportó la compradora, sino la propia concursada con sus fondos. De esta forma, no solo no se facilitó una línea de circulante, sino que se privó del circulante facilitado por Alcoa y por tanto de liquidez a la compañía”, afirma el administrador concursal coruñés. Esto significa que, teniendo dinero directamente de Alcoa, los gestores de Parter Capital Group prefirieron pedir una póliza de crédito y lo hicieron poniendo como aval la propia empresa.

Y para terminar se pregunta: “¿Para qué suscribir una póliza de crédito al tipo 4,5% destinada a circulante, si se pignora [da en prenda] un depósito por el mismo importe del que no se percibe remuneración y teniendo en cuenta que existe una comisión de no disponibilidad del 0,5%? A todo ello añádase que, con cargo a dicha póliza, la prestamista Banco Santander percibe una comisión de estructuración de 270.000 euros el mismo día de suscribir la póliza y que los intereses totales pagados ascendieron a 925.581,34 euros”. La extraña operación produjo un “perjuicio directo” de algo más de un millón de euros e indirecto de 13,5 millones, según el administrador concursal.