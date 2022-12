Trabajadores de Alu Ibérica reclaman cobrar ya el finiquito tras cumplir “a rajatabla” el acuerdo

Los 277 trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña que el pasado mes de abril aceptaron cobrar 60 días de salario por año trabajado (sin límite a los mismos) y 10.000 euros más a cambio de retirar las denuncias que habían presentado contra Alcoa, la anterior dueña de la fábrica, reclaman a la multinacional que haga efectiva ya el abono de las indemnizaciones porque consideran que han cumplido “a rajatabla” el acuerdo.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo validaba el pacto entre ambas partes con lo que el cobro del finiquito estaba aún más cerca. Solo lo podía evitar un recurso contra la resolución del Alto Tribunal. Y este ha llegado por parte de varias decenas de trabajadores que habían quedado fuera de ese pacto. Con el recurso se bloquea el cobro de las indemnizaciones.

Pese a la demanda presentada, los empleados de la planta coruñesa reclaman que Alcoa les haga efectivo ya el abono del finiquito porque aseguran que han cumplido con su parte. “Los trabajadores que hemos firmado el acuerdo lo hemos cumplido a rajatabla. Es un acuerdo entre dos partes y hemos cumplido nuestra parte”, reconocen fuentes de los empleados que no entienden “que un tercero pueda paralizar nada”.

Parte del acuerdo

Según los trabajadores, Alcoa es la que ha decidido quién era parte en el acuerdo y quién no “y esta parte del acuerdo (los trabajadores) está cumpliendo lo que se ha pactado”. “Alcoa lo que tiene que hacer ahora es cumplir con su parte del acuerdo”, insisten.

“Alcoa, cuando nos propone un acuerdo, en el que no hemos tenido capacidad de negociar nada, sabe perfectamente cómo estaban las cosas ya que en abril recibieron un burofax de estos terceros. Alcoa no puede decir ahora que no sabía nada del tema”, apuntan.

Alcoa presentó un acuerdo a los trabajadores en activo, según apuntan fuentes de los operarios, “obviando y desoyendo el conflicto con los otros trabajadores. Alcoa no puede decir ahora que desconocía la situación”.

“Es un acuerdo entre dos partes y Alcoa lo que tiene que hacer es cumplirlo, porque nosotros estamos cumpliendo”, vuelven a insistir.

Por su parte, Alcoa no moverá ficha por ahora, ya que el recurso “está pendiente de admisión a trámite”. Eso sí, fuentes de la multinacional confirmaron que “el Tribunal Supremo ha notificado a la compañía que un grupo de extrabajadores de las plantas de A Coruña y Avilés ha solicitado la impugnación del acuerdo pretendiendo dejar sin efecto dicho acuerdo y que, en consecuencia, no se produzca el pago de las transacciones pactadas con los empleados que lo ratificaron”.

Y también lanza una observación al Alto Tribunal que es el encargado de dilucidar la disputa: “Desde Alcoa recordamos que este acuerdo fue acordado por la unanimidad de todos los trabajadores de las plantas de A Coruña y Avilés con derecho a optar al mismo” por lo que los que han impugnado el acuerdo no entrarían en él.