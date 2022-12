A Coruña ha recibido hasta ahora 302 millones en ayudas de recuperación de la UE

Administraciones, empresas, universidad, organismos, asociaciones y ciudadanos de la provincia de A Coruña han recibido hasta ahora un goteo de 302,7 millones en subvenciones procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La cifra representa el 3,2% de los 9.266 millones concedidos en España, según señala un estudio elaborado por el Observatorio de Fondos Next Generation EU de la escuela de negocios Esade y la consultora EY.

En concreto, en A Coruña se habían repartido hasta el pasado 15 de noviembre 302.756.649 euros, todos ellos canalizados a través de la Administración General del Estado.

El estudio destaca que España está acelerando el despliegue de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la hoja de ruta para reactivar y modernizar la economía española mediante la inyección milmillonaria de la UE. En los últimos meses, las convocatorias de licitaciones y de subvenciones con cargo al maná europeo han mejorado su ritmo, pero el reparto efectivo de los fondos aún está por debajo de las expectativas de los beneficiarios.

Las Administraciones Públicas han autorizado en los dos últimos años gasto por 43.200 millones con cargo a los fondos europeos a través de licitaciones y de subvenciones, de los que algo menos de un tercio, 13.600 millones, ya se ha repartido mediante contratos y ayudas hasta mediados del pasado noviembre, según los datos que maneja el Observatorio Fondos Next Generation EU.

Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos han convocado casi 1.500 concursos de subvenciones por un importe total de 28.500 millones, de los que 9.266 ya se han concedido, según el último informe específicamente sobre este tipo de ayudas hecho público por el centro de estudios de la escuela de negocios y de la consultora.

De esos 9.266 millones, 302,7 se han repartido en la provincia de A Coruña, aunque esta cifra debe verse con prudencia puesto que los fondos se asignan al territorio en función de la sede social de la persona jurídica y los entregados a personas físicas de convocatorias no territorializadas no son asignados, por falta de información, por lo que se sustraen del total de ayudas. Los 302,7 millones de A Coruña representan algo más del 3,2% del total repartido en España y la sitúan dentro de las 10 provincias más beneficiadas hasta el momento. El primer puesto es para Madrid (1.836 millones), seguida de Barcelona (1.084), Valencia (554), Sevilla (542), Valladolid (313), A Coruña (302), Zaragoza (260), Granada (240), Vizcaya (234) y Gran Canaria (194). Las otras tres provincias gallegas no aparecen entre las 20 primeras.

En cuanto a las convocatorias de ayudas tramitadas (sin necesidad de que hayan sido adjudicadas), ascienden a 28.500 millones. El 80% corresponden a la Administración central, 22.900 millones, frente a los 5.100 de comunidades autónomas, los 830 publicados por entidades locales y los 430 de universidades públicas. Dentro de las comunidades autónomas, la Xunta tiene ayudas tramitadas por un valor de 302,5 millones, según el estudio. Es el séptimo órgano autonómico con mayor importe. Parte de ese montante, en realidad, son transferencias del Gobierno central.

De los 28.500 millones de subvenciones convocadas, 10.600 son traspasos a comunidades, ayuntamientos u otras entidades públicas, y son los 17.900 restantes, casi dos tercios del total, los que sí están llamados a acabar directamente en el tejido económico y social (entre ellos, 10.700 millones para pymes y 3.370 para grandes empresas). En el caso de las subvenciones ya concedidas, la dinámica se repite. De los 9.300 millones de ayudas repartidos, 5.100 han ido a parar a comunidades y ayuntamientos, mientras que 4.200 habrían llegado directamente al tejido productivo y social español (o sólo 3.400 millones si se excluyen las ayudas recibidas directamente por las universidades públicas).