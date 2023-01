El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia denuncia que su red de despachos adscritos, casi 600, van a tener que tramitar las ayudas directas del Programa Impacto Autónomo de la Consellería de Promoción do Emprego en horario nocturno “para que sus clientes no se queden sin ellas”. El plazo “se abrirá el próximo lunes a las 00.00 horas que, además, coincide con el cierre del trimestre y del año, obligando a los interesados a conectarse de inmediato para que no se agote el presupuesto”. Piden que se abra a las 8.00 horas.