Quizá la noticia más candente del fin de año fue la confirmación de la supresión definitiva de la bonificación universal de 20 céntimos a los carburantes.

Sin embargo, Repsol ha reaccionado con rapidez, mediante una medida destinada a sorprender a los conductores y a dejar descolocada a la competencia.

Repsol descontará 10 céntimos en cada litro de carburante

Así es, la empresa se ha adelantado a todos y ha fijado un descuento de 10 céntimos por litro. Este descuento es aplicable a la gasolina, al gasóleo, al autogas y al gas natural vehicular.

Los usuarios interesados han de utilizar la aplicación de fidelización y pago propia de Repsol. Esta aplicación se denomina “Waylet” y ofrece al cliente un completo paquete de ventajas y descuentos adicionales en la adquisición de otros productos y/o servicios.

5 céntimos de descuento para quien prefiera pagar con tarjeta bancaria o en metálico

La cosa no acaba ahí. Repsol es consciente de que muchos consumidores son reacios a facilitar sus datos personales o a suscribirse planes de descuentos o de fidelización.

Para ellos, está disponible esta segunda opción: si se prefiere pagar por cualquiera de esos dos medios, entonces el descuento será de 5 céntimos por litro de carburante.

¿Hasta cuándo se mantienen los dos descuentos de Repsol?

En principio, la empresa ha anunciado que esta medida promocional estará vigente hasta el 31 de marzo de 2023. No obstante, todos los competidores de Repsol, como Galp, Shell y Cepsa han respondido moviendo ficha también y habilitando sus propias líneas de descuento.

La conclusión es que ninguna de estas compañías se planteará dar ninguna ventaja competitiva a las demás, por lo que lo más previsible es que la situación termine prorrogándose por un tiempo indefinido.

Y no solo eso, ya que no puede descartarse que se establezca una batalla de fidelización de clientes entre las compañías. Y si eso ocurre, no hay duda de que los descuentos ofrecidos por todas ellas serán algo más jugosos.