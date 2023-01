Nadia Calviño: “Vamos a estar vigilantes para que la rebaja del IVA llegue al consumidor”

A punto de cumplirse tres años desde el inicio de la pandemia, el mundo se enfrenta a otro desafío por la desaceleración global de la economía y la enorme incertidumbre creada por la guerra en Ucrania. Nadia Calviño cree que “la base muy sólida” del crecimiento de España el pasado año, que cifra “por encima del 5%”, permite encarar con cierto margen lo que deparará este 2023, “que seguro que va a estar lleno de retos, de dificultades”. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos pide “responsabilidad” al sector de la distribución para que la bajada del IVA en los alimentos llegue efectivamente al consumidor y defiende que los Presupuestos Generales del Estado “han dejado margen” para tomar más medidas de apoyo “si fuera necesario”.

La economía española se enfrenta este 2023 a un escenario incierto tras un 2022 muy complejo. ¿Qué meses nos esperan?

En los últimos tres años hemos tenido que enfrentarnos a situaciones inéditas, verdaderamente muy complicadas. Una caída de la actividad sin precedentes en nuestro país en tiempos de paz y, sin embargo, lo cierto es que hemos tenido una recuperación muy fuerte. La economía ha crecido un 5,5% en 2021 y todo apunta que en 2022 creció también por encima del 5%. Eso es un crecimiento muy fuerte y nos da una base muy sólida para encarar 2023. Además, ese crecimiento ha venido acompañado de una fuerte creación de empleo. Tenemos niveles récord de afiliación, mínimos históricos de paro y de paro juvenil y con el plan de recuperación de los fondos europeos nos da para encarar los retos que nos vengan en 2023, que seguro que va a ser un año lleno de retos, de dificultades. Seguro que habrá sorpresas que este momento no podemos anticipar y, evidentemente, la guerra en Ucrania y la ralentización de la economía China y la mundial va a tener un impacto sobre la economía española. Pero creo que gracias a todas estas políticas que hemos puesto en marcha estamos logrando enfrentarnos bien a los retos que nos vienen de fuera.

La inflación es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía española. ¿En qué momento dejaremos de hablar de lo caro que está todo?

La guerra de Ucrania ha llevado a una aceleración de los precios en todas las economías europeas. Afortunadamente gracias a las medidas que nos hemos tomado y a la estabilización de los precios internacionales de la energía, la inflación ha bajado 5 puntos en 5 meses. Nos hemos situado en diciembre por debajo del 6% y España se sitúa como el país con la inflación más baja de toda la Unión Europea y de la zona euro. Tenemos que seguir en esta línea en 2023 y para tratar de compensar el impacto negativo en las familias hemos puesto en marcha este sexto paquete de medidas que incorpora novedades importantes.

Una de las medidas a las que hace referencia es la rebaja del IVA del 4% al 0% de los alimentos de primera necesidad. No obstante, y casi 15 días después de la entrada en vigor de la medida, la sensación general es que los precios siguen prácticamente igual.

El objetivo es precisamente que esa bajada de precios llegue a las familias. Y la responsabilidad, en primer lugar, es del propio sector, que es el primer interesado en que se mantenga el ritmo de consumo y, por tanto, debe transmitir esa bajada del IVA en los precios de los alimentos. Además, estamos trabajando con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y con el Ministerio de Agricultura para reforzar el observatorio de precios y usaremos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar esa transferencia.

¿Serán necesarios nuevos impuestos o subir alguno para cubrir el coste de nuevas medidas que han puesto en marcha para hacer frente a la crisis?

Los PGE han sido elaborados sobre una base muy prudente y, de hecho, los ingresos fiscales están superando todas las previsiones. Además hemos dejado margen para poder adoptar medidas adicionales si fuera necesario. Lo que sí es importante, así que no es necesario aumentar impuestos, es garantizar un reparto justo del impacto de la guerra. Por eso hemos puesto en marcha los nuevos gravámenes para que aquellos sectores que están teniendo beneficios extraordinarios contribuyan un poco más para financiar justamente este escudo social.

En los últimos meses se ha iniciado en las comunidades autónomas una carrera por bajar impuestos y no es descabellado pensar que en este año electoral se prometan más y más rebajas. ¿Van a impedirlo si, finalmente, sucede?

No es deseable que dentro de España se produzca esta competencia fiscal a la baja. Nos empobrece a todos, justamente en estos momentos donde tenemos que reforzar la inversión pública, reforzar todo aquello que nos hace fuertes como sociedad de cara al futuro.

¿Se ha resignado a que no haya grandes pactos con la oposición en materia económica?

Es difícil resignarse porque es muy difícil de entender. A mí me gustaría que hubiera acuerdos con el PP en particular porque en los últimos años nos hemos enfrentado a situaciones muy duras que requerían un gran acuerdo con el principal partido de la oposición. Lamento mucho que no haya sido así y además resulta imposible de entender cómo el PP ha podido votar en contra de medidas que eran claramente buenas para la ciudadanía.