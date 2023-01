Los excluidos del acuerdo de Alcoa demandan a sus excompañeros de Alu Ibérica A Coruña

Los 14 extrabajadores de Alu Ibérica A Coruña, que quedaron excluidos del acuerdo para cobrar el finiquito pactado con Alcoa negociado la pasada primavera, han presentado la demanda contra sus excompañeros para intentar entrar en el pacto. Lo han hecho ante la sala de lo social del Tribunal Supremo. De esta forma, la medida que han tomado los excluidos por la empresa porque no estaban en la nómina de las dos fábricas de aluminio primario en el momento en que se llegó al acuerdo, según sostuvo la multinacional, demoran todavía más el cobro de los finiquitos de quienes sí lo estaban.

Esta demanda de los 14 excluidos se presentó el pasado viernes, pero todavía no ha sido admitida a trámite. Sin embargo, ninguna de las fuentes consultadas por este periódico duda de que no se vaya a hacer. Esta demanda —cuyo detalle no se ha hecho público todavía— es el paso siguiente a la presentación de un recurso contra el acuerdo transaccional que ya había rechazado la misma sala del alto tribunal por un error formal. Aquel recurso, como la demanda, llegó del mismo despacho que defiende a los 14 excluidos por la multinacional.

Nuevos retrasos

Estos pasos legales vuelven a retrasar el momento de cobrar las cantidades que se señalan en el acuerdo ahora puesto en duda. Estas cantidades son 60 días por año trabajado, más 10.000 euros de forma lineal para todos. El acuerdo al que se quieren sumar los 14 extrabajadores que han presentado la demanda ante el Tribunal Supremo.

Para poder cobrar, la multinacional Alcoa requirió de “todos” los trabajadores, tanto de las factorías de A Coruña como de Avilés, la retirada de las acusaciones correspondientes contra la empresa Alcoa y los jefes investigados y, además, que ni la Fiscalía, ni la abogacía del Estado se opusieran a este movimiento. Este acuerdo fue negociado durante varias semanas entre los representantes de los trabajadores, las federaciones de las organizaciones obreras y la multinacional Alcoa.

Lo que buscaba Alcoa era salirse del lío judicial que devino tras la venta que había hecho en 2019 al fondo suizo-alemán Parter Capital Group y que este, a su vez, había colocado a los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho al año siguiente. Estos actos están siendo fiscalizados por dos vías: la penal y la social. Esta vía ha llegado a su escalón más alto: el Tribunal Supremo. Y ahí está parada ahora, a la espera de que la demanda se admita a trámite.

Pero mientras todo esto acontece, los trabajadores incluidos en el acuerdo no han visto todavía su finiquito, después de que fueran despedidos el pasado mes de mayo. Tampoco han recibido ninguna cantidad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

En el acuerdo de la pasada primavera, la plantilla había reclamado solicitar un adelanto al Fogasa a cuenta del acuerdo. Algunos de los trabajadores lo hicieron, pero sus intenciones fueron cortadas de raíz por el organismo encargado de garantizar “los créditos salariales ante la insolvencia del empleador”. La razón fue que el Fogasa consideraba que habiendo un acuerdo, ellos no podían sumarse al pago.

Los 14 excluidos sustentan sus argumentos en que la sentencia de la primavera de 2021 dice que hay que retrotraer la crisis a su origen: en enero de 2019. Y que allí estaban ellos.

Por otra parte, Rüdiger Terhost, el socio director del fondo suizo Parter Capital Group (a quien Alcoa vendió sus fábricas de A Coruña y Avilés y cuya venta está siendo fiscalizada por la justicia) ya tiene cita con la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional: el 27 de enero. Después de algo más de dos meses con una orden de búsqueda y captura, el ciudadano alemán nombró abogado y antes de que termine el mes tiene oportunidad de explicar dónde están los 13 millones que David Domenech sacó de las cuentas de Alu Ibérica para tomar el control de las fábricas en abril de 2020. Su socio, Joachim Magin (que firmó el contrato de compraventa con Alcoa en representación de la sociedad instrumental Blue Motion) sigue desaparecido. El enfrentamiento entre ambos es notable.