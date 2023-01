El Fogasa se niega a abonar los finiquitos a los exempleados de Alu Ibérica A Coruña

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha vuelto a denegar los derechos de cobro de sus correspondientes finiquitos a la antigua plantilla de Alu Ibérica de A Coruña —en el paro desde el pasado 21 de abril—. El organismo ha comunicado a los extrabajadores de la aluminera que no van a cobrar porque, aduce, existe un acuerdo de estos con la multinacional Alcoa para que cobren 60 días por año trabajado más 10.000 euros de forma lineal. Señala, además, que ese acuerdo está homologado por el Tribunal Supremo. Lo que no dice es que ese acuerdo está recurrido —por 14 extrabajadores de la antigua planta coruñesa de la multinacional que quieren sumarse al mismo, pero que Alcoa rechaza por considerar que hace años dejaron la multinacional—. Y el resultado de todo este embrollo es que más de 500 personas (280 de la fábrica de A Grela y 230 de la de Avilés) que fueron despedidas en la primavera pasada no han visto un euro todavía.

“La ministra Yolanda Díaz, que dijo que iba a ser nuestra voz en el Congreso, nos ha dejado abandonados como a perros. Es incomprensible lo que nos está pasando. Nos están ahogando”, señala fuentes de los trabajadores. El Fogasa está adscrito al Ministerio de Trabajo y entre sus obligaciones está la de garantizar a todos los trabajadores la percepción de salarios e indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario. Es decir, la situación exacta en la que se encuentran los que trabajaron en las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés. “La negativa a que cobremos no tiene ningún sentido, y más si esa negativa viene de un organismo que depende de una vicepresidenta que forjó su prestigio detrás de nuestras pancartas”, recalcan los trabajadores. El Fondo de Garantía Salarial ya ha empezado a mandar cartas a los extrabajadores en las que les comunica que tiene conocimiento del acuerdo sellado con Alcoa (cobrar a cambio de sacar a la empresa y a cuatro jefes de la multinacional de la lista de investigados) y que por eso no les abona sus finiquitos.