En los últimos tiempos hemos visto lucir calzado español a los personajes de una serie como Emily in Paris en la que, para muchos, la verdadera protagonista es la moda. Otras ficciones como Sex Education y The White Lottus visten también diseños de firmas españolas. El ‘made in Spain’ saca pecho y, según el último informe Nation Brands 2022, de la consultora Brand Finance, el valor de la marca país España se recupera a ritmo sostenido del revés de la pandemia. Prueba de ello es el éxito de asistencia a la mayor convocatoria multisectorial del mundo del diseño y las tendencias, que tendrá lugar en IFEMA Madrid y que, en los días más fríos del invierno, nos ofrece la excusa perfecta para poner la vista en la temporada primavera/verano.

Entre el 1 y el 5 de febrero, la gran semana del ‘lifestyle’ reunirá en seis pabellones del recinto ferial, las últimas tendencias y propuestas en decoración e interiorismo, bisutería y complementos, joyería y relojería, y moda, calzado y accesorios. De allí saldrán las prendas, colores, materiales y diseños que invadirán los escaparates en cuestión de semanas. Bajo el lema #sumandotendencias, esta convocatoria reúne en un mismo espacio a más de 1.000 empresas en cuatro salones -Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD- dedicadas exclusivamente a profesionales (fabricantes, distribuidores, mayoristas y minoristas). El hecho de que se celebren de manera simultánea tiene un claro objetivo: propiciar las sinergias y oportunidades de mercado y ofrecer a los profesionales la ocasión de conocer las nuevas tendencias para actualizar sus negocios, renovar colecciones y establecer contactos y encuentros B2B. Intergift (1-5 febrero) Desde los tejidos y los prints con los que vestiremos nuestro hogar, hasta los souvenirs que se llevarán en la maleta los turistas que visiten España este verano o las ideas para regalar en las fechas señaladas a lo largo del año, saldrán de este salón. Intergift, que está considerado como un referente en el sector del regalo y la decoración para España y Portugal y como la gran plataforma de venta, promoción y marketing de estos sectores, celebra su primera edición del año con un marcado carácter internacional. El certamen cuenta con tres áreas especializadas: Home&Deco, que reúne toda la oferta de mueble y decoración, tanto de interior como de exterior; y el espacio Gift, que mostrará una amplia selección de artículos de papelería, gadgets, juguetes, artículos de vuelta al cole y licencias. A estas secciones se les suma este año Editores Textiles (del 1 al 4 de febrero), que albergará a más de 140 firmas dedicadas al textil, los papeles pintados y los revestimientos murales. Bisutex y Madridjoya (2-5 febrero) La misión de ambas es dar a conocer lo último en tendencias de bisutería, complementos de moda y joyería, platería y relojería. Bisutex, la feria más exclusiva de Bisutería y Complementos contará con más de 300 firmas que abarcan una extensa gama de productos que va desde las últimas colecciones de bisutería, hasta las líneas de relojería de fantasía, gafas, bolsos, cinturones, pañuelos, sombreros, marroquinería, artículos de viajes, entre otros. Al mismo tiempo, el oro, la plata y las piedras preciosas brillarán en el Salón internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, que presentará las novedades de más de 130 firmas. MOMAD (3-5 febrero) La panorámica de las tendencias ‘made in spain’ para la próxima temporada lo completa el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios. A lo largo de tres jornadas, MOMAD ofrece un recorrido por los estilos y tendencias que proponen más de 300 marcas tanto nacionales como internacionales. Además, este salón se completa con un programa de actividades sobre digitalización y moda, aliándose así con dos de los grandes desafíos que afronta el sector. EL GRAN BALUARTE DE LA MODA ESPAÑOLA. Agenda MBFWMadrid (15-19 febrero) Con el ‘made inSpain’ por bandera MBFWMadrid toma el relevo a las grandes ferias de la industria para proyectar el show de una pasarela con mayúsculas. En esta edición más que nunca, la sostenibilidad será el eje conductor de las colecciones. Un total de 40 diseñadores configuran el programa de desfiles de la edición número 77 de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se ha consolidado como uno de los principales mecenas de la industria de la Moda en España. Un día antes del arranque oficial de la pasarela, el día 14 a las 19.30h en la Real Fábrica de Tapices, ESNE, Universidad de Diseño y Tecnología, presentará Paranoia, colección en la que intervendrán 38 jóvenes diseñadores en ESNE. Miércoles, 15 de febrero La primera jornada está dedicada al Programa OFF, que convierte diversas localizaciones de Madrid en el escenario de los desfiles de los siguientes diseñadores: María Lafuente, Viriato, Ángel Schlesser, Rafael Urquízar, Pertegaz, Pilar Dalbat, Eduardo Navarrete, Roberto Verino y Félix Ramiro. Jueves, 16 de febrero Ágatha Ruiz de la Prada abrirá el calendario de diseñadores consagrados a las 11.00h. Continuarán Andres Sarda (12.30 h) y Jorge Vázquez (14.00 h). Retomará la jornada la canaria Paloma Suárez (16.00 h), luego será Pablo Erroz quien presentará su colección ‘genderless’ (17.30 h), seguido de Encinar (19.00 h). Cerrara la jornada Pedro del Hierro (20.30h). Viernes, 17 de febrero La firma Otrura la encargada de abrir la pasarela (11.00 h) seguida de la valenciana Isabel Sanchís (12.30h). A las 14.00 h Hannibal Laguna presentará su nueva colección y a las 16. 00 h llegará el turno para Roberto Torretta. Por su parte, Duarte será el protagonista del slot de las 17.30h y la catalana Teresa Helbig deleitará al público a las 19.00 h. Esta jornada tendrá un cierre especial a cargo de L’Oréal Paris con ‘Desfila tu valía’ (20.30 h). Sábado, 18 de febrero Odette Álvarez inaugura esta jornada (11.00 h), seguida por García Madrid (12.30h), Fely Campo (13.30 h) y Maya Hansen (14.30h). La jornada de tarde la iniciará Custo Barcelona a las 16.00 h y después será Claro Couture (17.30 h) quien tome la pasarela. A las 19.30h será el momento para Lola Casademunt by Maite. Como broche final, a las 20.00 h clausurará la pasarela ‘Morocco, Kingdom of Light’, un desfile doble de los dos diseñadores marroquíes más internacionales y de gran popularidad en la industria de la moda: Maison ARTC y Albert Oiknine. Domingo, 19 febrero Un total de 9 promesas emergentes mostrarán sus colecciones durante la pasarela Allianz EGO: Adrià Egea, Aitorgoikoetxea, Alejandre, Charlie Smits, Fatima Miñana, Guillermo Décimo, Sabela Juncal, 93 Sierra/Crosses y Reparto (Premio Allianz EGO Confidence in Fashion de MBFWMadrid Septiembre’22).