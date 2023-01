No todos los días el responsable de la mayor compañía inmobiliaria de España da su opinión sobre el mercado inmobiliario. Roberto Cibeira, consejero delegado de Pontegadea, la compañía inversora de Amancio Ortega, abre la puerta a volver a hacer inversiones en nuestro país: "Llevamos años sin hacer operaciones grandes, aunque sí hemos hecho pequeñas. Si se produce ajuste de precios, habrá que ver de cuánto es y en qué periodo, en España siempre miramos cosas. Si encontramos algo que reúna nuestros criterios, invertiremos".

Durante el foro 9º IESE Real Estate, organizado junto a la consultora Savills y la tasadora Tinsa; el director del holding de inversiones de Amancio Ortega ha reconocido que les "hubiese gustado invertir mucho más" en el pasado. Sin embargo, se han encontrado enfrente con importantes inmobiliarias nacionales, como Merlin Properties o Colonial, que han mantenido los precios de los activos a precios no atractivos.

Pontegadea mantiene una estrategia de inversión clara. El 75% de cerca de su cartera corresponde a la participación de Ortega en Inditex, un activo volátil que nunca va a cambiar. Del restante, el 80%-85% son activos inmobiliarios, con un 10% en infraestructuras.

Inversiones por países

Pontegadea ve oportunidades de inversión en Norteamérica y Asia. "Estamos viendo oportunidades en América en diferentes tipos de activos: logística, oficinas o activos comerciales, que están destrizados; mientras estamos viendo menos oportunidades en residencial. Estados Unidos es un mercado interesante por su liquidez y su seguridad jurídica", explica Cibeira.

Respecto a Asia, ha apunta: "Asia ha estado muy castigado por la política Covid de China. El impacto de este país es brutal. La apertura de china está dinamizando todo. En cuanto permitan viajar por Asia, ese mercado se va a recuperar porque viene de muy abajo".

El holding inversor de Ortega descarta el mercado europeo, en el que ve una inflación de largo plazo. "Queremos ver hasta donde va a llegar el Banco Central Europeo y cuándo se producirán los ajustes", concluye el consejero delegado de la firma.

Inversión en empresas cotizadas

Preguntado sobre la posibilidad de que la compañía invierta en Socimis y Reits cotizados, el CEO de Pontegadea deja abierta la incógnita: "Nos consideramos una compañía inmobiliaria. Hace 5 años te hubiera dicho no, a día de hoy, después de entrar en infraestructuras y otras compañías (Enagás o Red Eléctrica), no es imposible, pero es poco probable. Quizás, si encontramos un Reit que tenga una tipología de activo parecida a la nuestra o que haga algo muy diferente y queramos tener exposición. No es algo prioritario, ni objetivo principal".

Opinión macroeconómica

Roberto Cibeira se ha mostrado crítico con la política de la institución dirigida por Christine Lagarde: "Nos encontramos con una subida de tipos de interés por el conflicto en Ucrania y estamos en un escenario que profesionalmente nunca ha vivido. No sé si hay mucha gente que ha gestionado carteras con tasas de inflación del 10%, es un escenario nuevo para todos. Tampoco está claro que las subidas vayan a frenar la inflación. Uno de los componentes más grandes de la inflación es el precio de la energía, que no se arregla subiendo tipos. Sin embargo, enfrías la economía y bajas el consumo. Esto puede ocurrir, hay miedo a que se pasen de frenada y nos metan en una recesión mayor. Para que esa inflación vuelva al 2%-3%, que es lo que persigue la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, hay que arreglar el problema que hay en Europa con la energía y va a llevar unos años. A ver donde llegan los tipos y donde hacen el aterrizaje en la economía".