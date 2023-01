Arranca la última fase para comprar Alu Ibérica en el concurso de acreedores por 45 millones

El proceso para liquidar Alu Ibérica entra en la recta final. El próximo día 2 de marzo, fecha en la que vence el plazo para la presentación de ofertas para la adquisición de la factoría con sede en Agrela (A Coruña), se conocerá si hay empresas interesadas o si, por el contrario, finalmente tendrá que ser vendida en lotes —maquinaria, terrenos, mobiliario, vehículos...—. Las compañías que quieran hacerse con la antigua Alcoa tendrán que desembolsar 45,16 millones de euros, cantidad mínima que se exige en esta tercera y última fase para la operación de venta conjunta de bienes que componen la unidad productiva mediante un concurso de ofertas con intervención notarial.

“Hubo interés por parte de empresas desde el minuto uno, tal vez su estrategia haya sido esperar a esta última fase para tener un precio mucho más bajo”, apuntan a este periódico fuentes conocedoras del proceso concursal.

La fecha que ahora está marcada en rojo, tanto para el administrador concursal como para trabajadores y sindicatos, es el próximo 2 de marzo a las 14.00 horas. Ese día se conocerá si ha habido o no ofertas para la adquisición de Alu Ibérica, que entró en concurso voluntario de acreedores a finales de 2021 después de que el órgano judicial acreditase su situación de insolvencia.

De haberlas, que así lo dan por hecho desde el entorno de la fábrica de aluminio, se sabrá cuál ha hecho la mejor oferta. Por el contrario, si se cierra la convocatoria sin la entrega de sobre alguno, se entraría en una nueva fase pero ya con una venta por lotes.

“Lo ideal es que se haga la compra de toda la unidad productiva, porque eso permitiría agilizar el pago de toda la deuda que tiene Alu Ibérica y, al mismo tiempo, genera expectativas porque abre la puerta al impulso de una nueva industria en esas instalaciones”, apuntan desde la CIG.

El proceso para la adquisición de Alu Ibérica comenzó el pasado mes de septiembre, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña abrió el plazo para la presentación de ofertas.

En la primera fase, con dos meses para que las empresas interesadas hiciesen su propuesta económica, la oferta mínima de compra no podía ser inferior al 50% del precio de la factoría, valorada en unos 250 millones de euros. En los dos meses siguientes, el importe debía ser igual o superior a los 75 millones. Si tampoco en ese momento se encontrase comprador, transcurridos dos meses más, el precio “no podrá ser inferior al importe al que asciendan los créditos concursales y contra la masa pendientes de pago”. Y como no ha habido oferta en las dos primeras convocatorias, el día 2 de enero se abrió la tercera y última fase para la adquisición de toda la unidad productiva por un importe que no podrá ser inferior a 45.166.451,49 euros.

“Las ofertas se presentarán, siguiendo lo establecido en el auto de 20 de junio de 2022 (aclarado por otro de fecha 15 de junio de 2022) del Juzgado de Mercantil número 2 de A Coruña que aprueba el plan de liquidación, en sobre cerrado dirigido a la administración concursal con la referencia “Oferta UPA Concurso Alu Ibérica”, recoge la convocatoria.

El juzgado declaró expresamente que no existe sucesión de empresa. Es decir, que en caso de que otra compañía se hago con la factoría no asumiría obligación o deuda actual ni con la plantilla ni con ningún acreedor público o privado.

Los sindicatos CCOO y CIG, el Ministerio de Industria y la empresa Showa Denko, que se mostró interesada en las instalaciones, presentaron alegaciones al plan de liquidación. El gigante japonés, que busca terrenos para instalar en A Coruña un fábrica de grafito para baterías de coches eléctricos, alegó solicitando una reducción del precio mínimo de venta de los activos. Se da la circunstancia de que la actual planta de Showa Denko en el polígono de Agrela se localiza al lado de la factoría de aluminio.