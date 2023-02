Inditex ha iniciado este miércoles el cobro de las devoluciones 'on line' de Zara en España, que se suma así a otros países en los que la marca insignia del grupo gallego ya había comenzado a aplicar esta medida, entre ellos todos los mercados europeos.

En concreto, Zara informa en su web a los clientes de que pueden cambiar o devolver artículos de forma gratuita en cualquiera de las tiendas del país/región donde realizaron las compras. No obstante, la marca del grupo fundado por Amancio Ortega avisa de que los cambios y devoluciones en domicilio tendrán un coste de 1,95 euros a partir de este miércoles.

"Las devoluciones de pedidos realizados a partir del 1 de febrero de 2023 tendrán un coste de 1,95 euros que se descontará del importe reembolsado", explica la firma, exactamente la misma cantidad que cobra en otros países europeos. Asimismo, Zara señala que también se puede devolver los pedidos de forma gratuita a través de un punto de entrega en el mismo país o región donde se realizó la compra.

No solo en Zara

Fuentes de la compañía han indicado que las devoluciones 'on line' en el resto de cadenas del grupo, entre ellas Pull&Bear, Stradivarius o Massimo Dutti, iniciarán también el cobro en domicilio (1,95 euros) en España y seguirán siendo gratuitas en tienda y puntos de entrega.

En relación a la aplicación de esta medida, Inditex ha subrayado en alguna ocasión que ha sido "extremadamente bien aceptada" en los países en los que comenzó y "no hay tenido impacto en absoluto" en las ventas. De hecho, según explicó recientemente el consejero delegado de la compañía, Oscar García Maceiras, en una conferencia de prensa con analistas, se han apreciado "dos buenos efectos": el aumento de las devoluciones en tienda y la reducción del periodo para la devolución" por parte de los clientes. "Incluso, desde la perspectiva de la sostenibilidad, los consumidores entienden que es una tendencia que se implantará en toda la industria en los próximos años", señalaron desde la firma. Frente a esa valoración, la medida de cobrar las devoluciones 'on line' tiene obviamente más importancia para los clientes de poblaciones en las que no hay tiendas físicas.

Pese a los argumentos sobre la escasa influencia prevista en las ventas, lo cierto es que el grupo gallego ha tardado muchos meses en implementar la medida en España. La razón es que la competencia directa de nuevas firmas en España como Shein, que basan su negocio en la flexibilidad en las devoluciones. En Shein, el gigante chino de la moda super 'low cost', el periodo de devolución es de 45 días desde la fecha de la compra y se puede hacer llevando el paquete a un punto de recogida u oficina de correos. La primera etiqueta de devolución para cada pedido es gratuita, pero el resto costarán 4,50 euros, que se deducirán del reembolso. Si se decide hacerlo con mensajero, los gastos de envío corren a cargo del cliente. Como las prendas suelen tener precios bajos suelen también recomercializarse en Vinted o Wallapop.

En fuentes de Mango aseguran que la empresa "no tiene previsto modificar su política de devoluciones. Tenemos como principal objetivo facilitar la experiencia de compra y devolución a nuestros clientes. En general, la empresa permite a sus clientes devolver sus prendas de forma gratuita". La ley de consumo solo exige un periodo de devolución de 14 días.

En Primark el reembolso se permite en un plazo de 28 días desde la fecha de compra. Quedan excluidos de las devoluciones productos como ropa interior, bisutería o cosméticos, como en la mayoría de firmas. Las devoluciones por correo no son posibles. En Springfield solo se dispone de los 14 días obligatorios para hacer una devolución.