José Ramón Ferreiro: “Galicia está ante la gran oportunidad de ser autónoma en energía con el hidrógeno verde”

Hace un año nació la Asociación Gallega del Hidrógeno con el objetivo de convertir a Galicia en una de las regiones europeas líderes en generación de hidrógeno verde. Su presidente, José Ramón Ferreiro, asegura que este combustible ha venido para quedarse, que es necesario realizar ya tests para comprobar su funcionamiento y que para Galicia es una oportunidad histórica para ser autosuficiente desde el punto de vista energético.

¿Por qué todo el mundo habla ahora del hidrógeno verde?

Todos los acontecimientos internacionales y nacionales han reactivado el hidrógeno verde. La problemática energética que estamos viviendo ha hecho adelantar los tiempos. Hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga y en este caso se cumple. Nos hemos dado cuenta de que hemos sido dependientes de la energía de terceros. Pero, por primera vez, con el hidrógeno verde, Galicia puede ser autónoma de su propia energía. Por eso hablamos tanto de hidrógeno verde últimamente.

¿Es una gran oportunidad?

Sí. Estamos ante una oportunidad histórica de que Galicia sea productora de hidrógeno. Lo tenemos todo: tenemos mar; tenemos viento; tenemos ríos... Tenemos todo. Estamos ante una gran oportunidad de ser autónomos en energía, de ser fabricantes de esa energía y tenemos que hacer el esfuerzo entre todos porque al final es el futuro de nuestro país.

Todavía estamos al comienzo del desarrollo de este combustible, pero antes de su implantación parece que hay una burbuja con tantos proyectos que se presentan.

El mensaje que tenemos que dar es que el hidrógeno verde está ahí y está para quedarse y viene a sumar. No viene a sustituir a ninguna otra energía ni combustible. El carbón va a seguir. Seguirá habiendo gasolina. Ahora estamos en el momento del híbrido, y, por supuesto, de los eléctricos.

Burbuja o no ¿cómo podemos separar el grano de la paja?

Lo primero que hay que hacer son tests. Tener unas flotas de taxistas, de Cabify… Echo de menos los pilotajes, es decir, el arrancar. Cuando hablamos de tres, cuatro, cinco años vista yo, sinceramente, me quedo un poco frío. Además, se va a dar la picaresca de que nadie va a dar el primer paso. ¿Qué es antes el huevo o la gallina? ¿Quién va a invertir? ¿Qué flota va a invertir en el consumo si no tenemos la producción asegurada y no tenemos toda la cadena, es decir, el dispensador, una red de hidrolineras? Lo que no podemos hacer es tener una hidrolinera en A Coruña y un dispensador y qué hacemos con el resto de la comunidad.

¿Alguna idea?

Siempre he soñado con un corredor que una la AP9 con dos o tres hidrolineras y tener un parque de 20 o 30 vehículos y dos o tres autobuses. Eso nos daría una visibilidad para decir ¿esto funciona o no funciona? El flotista quiere ver las cosas, el ciudadano también. No les gustan proyectos intangibles.

Entonces, ¿cuál es el principal problema?

La problemática es que, por ahora, no hay producción de hidrógeno verde. Hay proyectos. En Galicia tenemos tres muy interesantes, pero la visibilidad la veremos de aquí a dos años, dos años y medio. Hoy tenemos la suerte de tener la parte final de la cadena, que es el coche. Cuando empezamos con el eléctrico, recuerdo inversiones muy cuantiosas en estructuras de vehículos eléctricos, en cargadores… y no teníamos el vehículo eléctrico. Hoy, en cambio, ya tenemos vehículos de hidrógeno. Tenemos la parte final de la cadena. ¿Qué nos falta? La producción y el almacenamiento, que es vital. Esa va a ser la clave. La clave de esta energía va a ser dónde almacenamos el hidrógeno.

Al margen del almacenamiento ¿va a ser competitivo desde el punto de vista de los precios?

El precio del hidrógeno estará, por debajo, yo no digo del gris, pero va a ser económico. Vendrá más caro, pero nunca por encima de los 10 euros el kilo. Si tú puedes cargar un vehículo en torno a los 45-50 euros y tienes una autonomía de 600 kilómetros va a ser una buena experiencia. Pero lo más importante es que esa experiencia sea buena desde el principio. Por eso nosotros estamos empujando para que los proyectos ya nazcan muy avanzados.

Uno de los problemas de los coches eléctricos, además de la autonomía y de la escasez de electrolineras, son los largos tiempos de espera para repostar.

La carga con hidrógeno verde es más rápida que con electricidad. Son tres, a lo sumo cinco minutos, lo que se tarda en cargar un vehículo. Pero tampoco es o el coche eléctrico o el de hidrógeno. El hidrógeno, repito, no viene a sustituir a ninguna energía. Viene a sumar.

“Sería un desastre que la comunidad no estuviese conectada al hidroducto nacional”

En el primer boceto, Galicia no aparecía conectada a la red de hidroductos nacional. Después, sí, pero era a través de Reganosa y no tenía el aval del Gobierno para recibir las subvenciones de Europa.

Estoy convencido de que ha sido un proyecto que, en su momento a través de Enagás, lo ha cogido el Gobierno. Es un proyecto, pero no puede dejar nunca a una comunidad como Galicia fuera. Sería un auténtico desastre para todos en general. Imagínate todas las empresas de aquí que se quedan fuera del mapa de hidrógeno de España y consecuentemente del resto de Europa, porque al final se comunica con el resto de Europa. Eso se va a corregir. Parece que ha sido como tantas cosas que se presentan sin pies ni cabeza. Vamos a dejarlo en manos de los técnicos que mejor nos irá.

Entonces, ¿somos optimistas?

Sinceramente, mi opinión es que es un proyecto, un proyecto de buenas intenciones. Debemos estar conectados a Europa, obvio, tanto para exportar como para importar. Sino es a través del hidroducto es imposible hacerlo a través de otro medio, ni por barco. Lo ideal es tener una tubería permanentemente a la que conectarnos. Es un proyecto y hay que darle tiempo.