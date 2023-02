El Gobierno ha aprobado la primera convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de proyectos empresariales en los territorios de Transición Justa, los municipios afectados por el cierre de las explotaciones mineras del carbón y las centrales térmicas y nucleares. Las ayudas están dotadas de 40 millones para toda España y en A Coruña beneficiarán a 19 concellos de la zona de Meirama y de la de As Pontes. Las ayudas potenciarán la localización de proyectos industriales, así como de otros sectores de actividad en Cerceda, Ordes, Carral, Tordoia, A Laracha, As Pontes, A Capela, Xermade, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Vilalba, Cabanas, Ortigueira, Muras y Ferrol.