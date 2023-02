El actual clima de polarización preocupa a Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que ve “complicado” llegar a un pacto de rentas u otros acuerdos de calado antes de una cita con las urnas. El responsable de la patronal gallega critica también decisiones “más ideológicas” que “fruto del acuerdo” —como la subida del SMI, un 47% desde 2018—, pronosticando un 2023 difícil pese a confiar en que la inflación se frenará. Tras dos años como líder, ve a la CEG “más cohesionada” y considera “fundamental” la conexión ferroviaria con Portugal y el Corredor del Noroeste.

Después de un 2022 marcado por la pandemia y la guerra de Ucrania, ¿cómo se presenta este nuevo año? Va a ser un año complejo, en el que la actividad económica se está contrayendo. España crecerá, aunque menos que el año pasado.

¿Qué recetas habría que aplicar entonces, según la CEG?

Hay que restaurar la estabilidad y la reputación social y no convertir en diana a los empresarios. Eso solo crea más incertidumbre y más dificultades para adoptar medidas extraordinarias. Nos preocupa la inestabilidad política y el ataque a las empresas. Eso deberíamos corregirlo.

¿Les preocupa el clima de tensión y polarización política?

En un período con varios procesos electorales a la vista, hay un clima de polarización que perjudica a la economía y al desarrollo. Los empresarios son la solución, no son el problema y esto tiene que entenderse.

Este 2023 se cumplen dos años desde su llegada a la presidencia de la CEG, ¿cuál es el balance?

La CEG está jugando un papel relevante. Los empresarios son los que crean riqueza y empleo en su entorno. Si promovemos ese desarrollo económico y social, y en Galicia lo estamos haciendo, sus asociaciones son interlocutores válidos. Ahí es donde estamos jugando, con una organización más unida y cohesionada.

¿Está apretando demasiado el BCE con las subidas de tipos?

La inflación se va a rebajar. La intención de bajarla al 2% en 2024 es buena y creo que llegaremos. Los precios de la materia prima se han equilibrado, ha mejorado la cadena de suministro y eso hará que el IPC se relaje. El año 2022 fue duro. Bueno para la economía en general, pero el problema era la inflación. Los precios de la energía por la guerra tienen un impacto muy importante. Los precios de las materias primas también, pero eso está descontado. Creo que en 2023 los bancos centrales no van a subir mucho más los tipos. No llegaremos a niveles del 8%, como se decía.

¿Es posible un pacto de rentas o cualquier otro acuerdo de calado con las elecciones tan cerca?

Llegar a pactos en año electoral es complicado. Hemos visto cómo el Gobierno ha roto el diálogo social. Dicen que son los empresarios, pero es que cuando nos ponen sobre las cuerdas… ¿Cómo vas a negociar?

¿Cómo valora la subida del 8 % del SMI hasta los 1.080 euros ?

El SMI tensiona y vamos a ver los efectos de manera rápida. Desde 2018 subió un 47%. España no compite contra sí misma, sino en un mundo global. Ahí tenemos a Portugal, donde el salario mínimo es un 30% más bajo. Las empresas se van a donde el marco es más amigable. Pido sentidiño y trabajar evitando inestabilidad.

¿Cree que son decisiones más ideológicas que laborales?

Creo que subir el salario mínimo de esta manera nos hace ser menos competitivos a nivel europeo a la hora de contratar y no vamos en la dirección correcta. Son decisiones ideológicas y no fruto del acuerdo. Hace falta mucho sentidiño. Me gustaría que los procesos electorales no interfirieran en las decisiones estratégicas y no perjudiquen la cooperación administrativa.

¿Qué importancia tiene para Galicia desarrollar la conexión por alta velocidad ferroviaria con Portugal o el Corredor del Noroeste?

La conexión por alta velocidad ferroviaria con Portugal es fundamental, igual que el Corredor del Noroeste, que incrementará la competitividad y cohesionará al Noroeste con el resto de España y con Europa. Ya hay un comisionado del Gobierno y necesitamos impulsar de manera urgente el plan director para esas autopistas ferroviarias, que son prioritarias para el transporte de mercancías. Necesitamos esas infraestructuras. Tenemos potencial y no queremos competir . Solo que Galicia tenga lo que le corresponde.