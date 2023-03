Galicia se garantiza la salida a Europa de su producción de hidrógeno con el pacto entre Reganosa y Enagás

Galicia sí que tiene ahora garantizada la salida de su futura producción de hidrógeno verde fuera de la comunidad. Hasta ayer, las dudas sembraban el futuro, pero el acuerdo al que han llegado Enagás y Reganosa despejan las incertidumbres. El operador del sistema gasista español adquiere por 54 millones la red de gasoductos de la empresa coruñesa y esta compra el 25% de la planta de regasificación de El Musel, en Gijón por 95 millones. Pero al margen del pacto entre ambas compañías, lo importante es que, por una parte, Reganosa cede a Enagás su posición como promotor del hidroducto entre Guitiriz y Zamora. Y por otra, el operador del sistema gasista español impulsará y dará continuidad a la tramitación de esta infraestructura como Proyectos de Interés Común (PCI, por sus siglas en inglés) con el objetivo de que reciba financiación europea para su puesta en marcha. Además, se compromete a impulsar el desarrollo del hidroducto y su enchufe a la interconexión con Portugal. Este compromiso garantiza la integración de la futura producción de hidrógeno renovable de la comunidad con los corredores también futuros de hidrógeno en la península ibérica. El objetivo, según anunció Enagás, es que entre en funcionamiento en 2030.

Porque hasta ayer, la salida de la producción gallega de hidrógeno verde fuera de la comunidad no estaba garantizada. Y no lo estaba porque el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de España presentó el H2Med —el primer corredor de hidrógeno renovable de la UE— a la convocatoria para los PCI.

El proyecto mostraba un mapa de España con la red troncal del hidrógeno renovable con dos grandes ejes básicos que convergen en Gijón: uno parte desde Hueva y el otro desde Cartagena. En la presentación del corredor, el Gobierno fue de la mano de Enagas, gestor de infraestructuras de gas e hidrógeno. Y, básicamente, los dos grandes ejes lo que hacían era unir las plantas de regasificación que Enagas tiene en Barcelona, Cartagena, Huelva, Gijón, Bilbao y Sagunto.

Primer mapa

En ese primer mapa, Galicia quedaba fuera del corredor de hidrógeno. En Mugardos está la única regasificadora que no es propiedad de Enagas, y, además, existen dos proyectos, uno en Meirama y otro en As Pontes —ambos promovidos por Reganosa—, para la construcción de sendas plantas de hidrógeno verde que veían cómo su producción futura corría el peligro de no tener por dónde transportarla. La situación mejoró un poco, pero no mucho cuando en un segundo avance del proyecto, a principios de año, fue Reganosa la que presentó el tramo A Coruña-Zamora a la convocatoria para los Proyectos de Interés Común con el objetivo de recibir financiación europea para los 250 millones en los que ha presupuestado la construcción del hidroducto coruñés. Pero para ello, necesitaba el aval del Gobierno para que apoyase este proyecto ante la Unión Europea con la misma fuerza que los dos grandes corredores presentados en diciembre.

Como el Gobierno no movía ficha, ha sido Reganosa la que lo ha hecho. Y ante el riesgo de que las dos futuras plantas de hidrógeno verde de Meirama y As Pontes (existe otro proyecto que desarrolla el puerto de Vigo) se quedasen sin poder sacar fuera su producción, la empresa coruñesa ha decidido venderle a Enagas su red de gasoductos para que sea ahora Enagas, que tiene el apoyo manifiesto del Gobierno, la que desarrolle la infraestructura.

El tramo A Coruña-Zamora no solo servirá para transportar a Europa el hidrógeno verde que se genere en las plantas de Meirama y As Pontes, sino también a Portugal. El hidroducto tendrá 30 pulgadas de diámetro (unos 76 centímetros) y 318 kilómetros de longitud, aunque solo será necesaria construir la infraestructura entre Lugo y Zamora, ya que desde Lugo a A Coruña se utilizará, tras su reacondicionamiento, el que ya existe de gas.

Los 130 kilómetros de tuberías de gas que ha adquirido Enagás están incluidos dentro de la Red Troncal española, que son aquellos esenciales para la seguridad de suministro y el correcto funcionamiento del mercado ibérico del gas. Esta red conecta con la terminal de gas natural licuado de Mugardos y con el gasoducto Tui-Llanera en Guitiriz y Abegondo y cuenta con tres estaciones de medición y tres estaciones de regulación y medida. Esta infraestructura hace llegar el gas natural directamente a las centrales de ciclo combinado de As Pontes y Sabón, a la refinería de A Coruña y a las poblaciones de As Pontes y Cerceda.

El Musel, una planta deseada por Reganosa

El acuerdo entre Enagás y Reganosa supone que esta última se desprende de su red de gasoductos de 130 kilómetros, aunque por ella recibe 54 millones de euros, pero gana una cuarta parte de la planta de regasificación de El Musel, en Gijón, propiedad hasta ahora de Enagas, eso sí a cambio de 95 millones. Reganosa desembarca así en una instalación deseada y que con su futura entrada en funcionamiento supondrá un gran competidor para la planta de Mugardos. Esta regasificadora cuenta con una capacidad de almacenamiento de 300.000 metros cúbicos de Gas Natural Liquado (GNL), repartidos en dos tanques gemelos, así como unas instalaciones de atraque y descarga diseñados para los buques metaneros más grandes de mundo (los QMAX, de hasta 266.000 metros cúbicos). Una vez que El Musel entre en funcionamiento se estima que aportará hasta 8.000 millones de metros cúbicos al año de GNL. El Gobierno ha anunciado que esta infraestructura entrará en funcionamiento próximamente para reforzar la capacidad de suministro de Europa tras la crisis energética derivada de la guerra de Rusia. Según está contemplado en el Plan Más Seguridad Energética del Gobierno, la planta de El Musel estará preparada para su puesta en marcha para uso logístico próximamente, en cuanto finalicen los trámites administrativos en curso. La apertura de la regasificadora de El Musel estaba prevista para el mes de enero, pero aún no ha entrado en funcionamiento.