El dueño de Coruña The Style Outlets alcanza unas ventas de 613 millones, un 14% más

Neinver, el principal operador de centros outlet en España y el segundo de Europa, y dueño de Coruña The Style Outlets, registró una cifra de negocio de 613 millones de euros en 2022, un 14% más que el año anterior y un 11% por encima de las cifras previas a la pandemia, según informó la compañía en un comunicado.

La dueña del outlet de Culleredo posee en España otros cinco establecimientos de estas características y tres centros comerciales en Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco. El centro Getafe The Style Outlets (Madrid) fue el que mayor crecimiento de las ventas registró en 2022 (+38%), seguido del complejo Viladecans The Style Outlets (Barcelona), con un incremento del 24% en su cifra de negocio y una notable expansión de la superficie dedicada a restauración, que ha pasado del 6% al 15%. El número de visitas a los seis outles y los tres centros comerciales de la compañía se situó en 38,3 millones, un 10% más que en 2021. La multinacional española no ofreció datos de Coruña The Style Outlets.

Estabilidad

El consejero delegado de Neinver, Daniel Losantos, destacó la estabilidad de la ocupación de los centros gestionados por la firma, que se situó en el 96,5% en 2022, “un dato que pone de manifiesto la confianza que depositan las marcas en estos centros como vía de crecimiento”.

A nivel internacional, Neinver registró una cifra récord de ventas el año pasado, con más de 1.350 millones de euros facturados que suponen un incremento del 22% respecto al año anterior. Los 11 outles y el parque comercial operados por la multinacional española en seis países europeos recibieron 63 millones de visitantes, un 16% más que en 2021. En relación con los centros outlet, el volumen de ventas mejoró en un 25% los niveles de 2021 y la afluencia de visitantes creció un 19%. Losantos señaló que esta tendencia se mantendrá en 2023, con crecimientos de doble dígito en volumen de ventas y con unas cifras de afluencia que superarán los datos prepandémicos.