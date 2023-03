La fábrica de Alu Ibérica se venderá troceada al no existir ninguna oferta para comprarla

La fábrica de Alu Ibérica en A Grela acabará al final troceada ya que la administración concursal no ha recibido ninguna oferta para adquirirla en su conjunto por lo que comenzará a venderse en lotes para hacer frente a las deudas que tiene tras el concurso de acreedores voluntario que presentó a finales de 2021.El proceso de liquidación de la aluminera se ha estructurado en cuatro fases. En las tres primeras no hubo ninguna propuesta de compra de los bienes que componen la unidad productiva, pese a que en cada una de ellas se redujo el precio de adquisición hasta que en la última era dos tercios inferior al valor inicial.

La tercera fase acabó el pasado jueves cuando el notario cerró el plazo de recepción de las ofertas sin que se produjese ninguna propuesta de adquirirla en su conjunto. Ahora se abre la cuarta y última en la que se trocearán los activos para venderlos por separado, lo que supondrá que se recaudará menos dinero que si se vendía en su totalidad a un mismo comprador. Lo ideal, según apuntan fuentes del proceso, es que se adquiriese toda la unidad productiva, porque eso permitiría agilizar el pago de toda la deuda que tiene Alu Ibérica. Pero esta solución no se ha producido.

La primera etapa del proceso de liquidación de la planta arrancó el pasado mes de septiembre cuando la jueza del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña abrió el plazo para la presentación de ofertas para su compra. En esta fase, el precio era igual a la mitad del valor de la unidad productiva (suelo e instalaciones), que estaba valorada en 250 millones. Es decir, el administrador concursal pedía 125 millones. El plazo era de dos meses. El 2 de noviembre terminó esta primera etapa sin ninguna proposición en firme, aunque si hubo empresas que mostraron su interés. El 2 de noviembre arrancó la segunda fase. En esta ocasión, el precio de la factoría se rebajó en 50 millones hasta los 75. De nuevo, no hubo ningún interesado, por lo que se abrió la tercera y última convocatoria mediante un concurso de ofertas con intervención notarial para la adquisición de toda la unidad productiva, que arrancó el 2 de enero. En esta ocasión, la cuantía de las propuestas no podía ser inferior al importe al que ascienden los créditos concursales y contra la masa pendientes de pago. Es decir, 45,1 millones, frente a los 125 que se pedían en septiembre.

La intención de los administradores de la fábrica es convertir en dinero las instalaciones que gerencian y asumir las deudas acumuladas. Pretenden conseguirlo al cobrar por la planta un precio igual a la suma de las deudas con sus acreedores durante el tiempo en que la estuvo administrada por Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho, ambos, investigados por la Audiencia Nacional como presuntos responsables de una descapitalización encubierta de la factoría. Esta deuda está valorada en alrededor de 45 millones.

Las propuestas de la tercera etapa debían presentarse ante notario en un sobre cerrado dirigido a la administración concursal con la referencia Oferta UPA Concurso Alu Ibérica, según recogía la convocatoria. El plazo acababa el pasado jueves a las siete de la tarde, hora a la que cerraba la notaría. Y de nuevo no se produjo ningún ofrecimiento de compra, según aseguran fuentes del proceso.

Ahora se abre la cuarta y última fase que consiste en trocear y vender por lotes la fábrica coruñesa. Aunque la intención de los responsables de la planta era la venta en globo de toda la unidad productiva, al final no se ha conseguido por lo que continúan con su objetivo de convertir en dinero cada una de las instalaciones, propiedades, elementos mobiliarios e inmobiliarios de la compañía.

La empresa Resonac (antigua Showa Denko), que también está en el polígono de A Grela, ha mostrado su interés en adquirir los terrenos de Alu Ibérica. Hasta presentó alegaciones al plan de liquidación. Aunque al final no dado aún el paso y no realizó ninguna propuesta en ninguna de las tres fases.

El dueño de la empresa calificó como “terrible” la situación de la planta de A Coruña por culpa de los sindicatos

El dueño de Alu Ibérica echa la culpa a los sindicatos del fracaso de su plan industrial. Víctor Rubén Domenech, que es el dueño, de momento, de las plantas de A Coruña y Avilés y uno de los investigados por la Audiencia Nacional como presunto responsable del saqueo de su propia empresa, le dijo a la jueza que instruye el caso, María Tardón, que si no había funcionado su proyecto no fue por su culpa, según informa Saúl Fernández. “Los mandos intermedios de ambas plantas les tienen pánico a los sindicatos”, aseguró Domenech a la jueza. Y abundó: “Por eso no lográbamos hacer la cuota [de producción] prometida”. Según su punto de vista, “los sindicatos” —no aclaró cuáles, ni tampoco concretó qué personas, aunque sí calificó como “terrible” la “situación” en la fábrica de A Coruña— presionaban a estos mandos diciendo: ”No te dejes apretar en la producción porque realmente tenemos que mostrar que el plan no funciona”. El expresidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, le quita toda la credibilidad a las palabras de Domenech. “Eso ya es viejo. No es nuevo. Las excusas son siempre las mismas. Estos personajes no se merecen ni que gaste tiempo en ellos y tendrán que responder ante la Justicia por todo lo que se han llevado”, asegura. Corbacho reconoce que los responsables de la empresa “se descalifican con sus actos y todo lo que hicieron mintiendo a todo el mundo”. “No sorprende a nadie sus excusas. Lo que está claro es que si les están investigando es por algo. No merecen ni la más mínima consideración”, zanja el expresidente del comité.