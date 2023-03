“La sostenibilidad está en el ADN de las empresas de aguas minerales desde su origen”

El coruñés José Manuel García es el nuevo presidente de la Asociación de aguas minerales de España (Aneabe), que representa a 60 empresas españolas de aguas de bebida mineral y cuya actividad supone el 95% de la producción del sector. García es consejero de Auara y miembro del Consejo Asesor de las Aguas Minerales Naturales de Hijos de Rivera. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional, con más de 20 años de experiencia en el sector de las aguas minerales.

¿Cuáles son, a nivel general, las necesidades del sector de las aguas minerales en España?

Tenemos tres ejes principales de trabajo que marcan nuestras prioridades. Primero, establecer un diálogo permanente con las diferentes administraciones implicadas en el desarrollo del sector, desde el ámbito europeo (por ejemplo, con el proyecto de Reglamento de Envases), nacional y autonómico. En segundo lugar, impulsar y coordinar diferentes ámbitos de actuación que nos permitan seguir avanzando hacia la circularidad plena en nuestra actividad. Y, por último, pero igual de importante, impulsar las diferentes actuaciones de puesta en valor del agua mineral como un producto básico en la salud y la dieta del país.

¿Qué cifras maneja el sector?

El sector de aguas minerales aporta 1.274 millones de euros al PIB nacional y da empleo a 30.000 profesionales de forma directa e indirecta. Este papel como agente dinamizador es mayor si hablamos de la contribución que estamos llevando a cabo en la España rural: la mitad de nuestras plantas de agua envasada se encuentran en municipios de menos de 2.000 habitantes. Somos, por lo tanto, un agente clave para la vertebración territorial en nuestro país.

Dentro de esa vertebración, ¿cómo es el compromiso de las empresas de aguas minerales con la sostenibilidad?

El compromiso con la sostenibilidad está en el ADN de las empresas de aguas minerales, desde el origen de la actividad. Hemos sido y seguimos siendo la vanguardia en la gestión de los envases para minimizar su impacto ambiental. Nuestro sector ha trabajado en base a la estrategia marcada por la Unión Europea, realizando importantes inversiones en los últimos años en el camino hacia la plena circularidad de las botellas de plástico, con medidas de ecodiseño, incorporación del plástico reciclado, etc. Aunque hay todavía camino por recorrer, estamos muy por delante de otros sectores de gran consumo. Y esto es un hecho constatable, como reflejan los datos que recoge la última Memoria de Sostenibilidad de Aneabe. Utilizamos un 36% de plásticos reciclado, como media, en nuestras botellas, por encima de los objetivos que establece la UE (25% en 2025) y el 95% de la energía utilizada en nuestros procesos industriales es de origen renovable. Somos, por lo tanto, muy ambiciosos en nuestros objetivos de circularidad y vamos por delante de los criterios que establece la legislación nacional y europea.

¿Y qué supone la llegada del Reglamento Europeo de Envases?

Es el gran desafío del sector en 2023. Una norma que esperamos sea una oportunidad única para lograr la circularidad total del circuito cerrado para los envases de bebidas. En este sentido, estamos trabajando de manera coordinada con la Federación Europea y la FIAB, a nivel nacional, para coordinar las aportaciones del sector desde España al texto provisional inicial que acabamos de conocer. Tiene una enorme complejidad desarrollar un reglamento, que, recordemos, es de aplicación inmediata y obligatorio en toda la UE, que armonice toda la actividad en la Unión Europea. Entendemos que se establecerán objetivos de trabajo mínimos atendiendo a las diferentes realidades nacionales. No obstante, el sector entiende este nuevo escenario como una oportunidad para alcanzar en los próximos años el propósito de la circularidad plena, en busca del impacto cero en el medioambiente de nuestra actividad.

¿Cómo es la evolución económica del sector, sobre todo después de la pandemia?

Hemos demostrado ser un sector resiliente. 2022 ha sido un año de recuperación sostenida para el sector de aguas minerales, a pesar del difícil contexto económico. No hemos recuperado, todavía, los niveles de producción previos a la pandemia, pero el esfuerzo que están haciendo las 60 compañías que forman parte de Aneabe permite que avancemos de forma positiva. Los datos así lo reflejan: un volumen de producción de 6.300 millones de litros, que representa un incremento del 5% respecto a 2021 y un consumo per cápita de agua mineral de 132 litros. No obstante, conviene destacar el impacto del contexto económico en la rentabilidad del sector con un encarecimiento de materias primas, logística y energía. Hemos mejorado mucho en optimización de procesos y en productividad, pero la situación no es fácil. Y a este contexto de dificultades hemos sumado el impuesto al plástico.

“El impuesto al plástico es inoportuno porque no hemos superados los niveles prepandemia”

¿Qué ha supuesto para el sector el Real Decreto de Envases y la entrada en vigor del impuesto al plástico? ¿Cómo se han adaptado las empresas?

Compartimos plenamente el espíritu que inspira el Real Decreto de Envases que pretende mejorar el impacto que toda la actividad industrial tiene en el medio ambiente. Las empresas envasadoras de agua mineral de España cumplirán con todos los requisitos marcados en el mismo. Muchas empresas ya superaban los indicadores de máximos establecidos por España y la Unión Europea. Nuestro sector es un referente en Europa, en cuanto a implicación medioambiental.

¿Y el impuesto al plástico?

Con el impuesto al plástico, sin embargo, la situación es diferente. Le trasladamos al ministerio, junto con la industria agroalimentaria en su conjunto, la inoportunidad del mismo, toda vez que las empresas del sector no han conseguido superar los niveles de actividad prepandemia y que estamos siendo tremendamente perjudicados por la escalada de inflación de costes de la energía y de materiales. Además, es un impuesto que España aplica como único país en la Unión Europa y perjudica seriamente los márgenes de nuestras empresas y la necesaria competitividad exportadora. Añadido a todo ello, su aplicación tiene una complejidad extraordinaria.