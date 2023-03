Centenares de personas se han manifestado este sábado en A Coruña, frente a la Delegación del Gobierno, para demandar al Ejecutivo que retire el Plan de Ordenación de Eólica Marina (POEM) --que establece unos 2.350 kilómetros cuadrados en la costa gallega de los 5.000 permitidos-- y que, aseguran, puede "acabar con el sector pesquero más pujante de España y de Europa".

A la concentración, convocada por la plataforma Eólica Así Non, han asistido representantes de algunas de las 200 entidades sociales del ámbito pesquero, ecologista y social, no solo de Galicia, sino también de Asturias --tres de los posibles espacios estarían ubicados frente a la costa asturiana-- y Portugal.

También han participado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, y otras figuras de la formación nacionalista como Ana Miranda, Francisco Jorquera o Mercedes Queixas.

Además de la retirada del POEM, tal y como ha explicado el Patrón mayor de Burela y presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos, Basilio Otero, solicitan la dimisión de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y una reunión con el presidente del Gobierno para exponerle su situación.

"Pedimos que nos dejen trabajar, que el Miteco tenga en cuenta que la pesca fija población además de llevar a la mesa alimentos saludables", ha afirmado Otero, que ha apuntado además que buscan "intentar convencer" al Gobierno de que bajen "de la nube en la que viven". "No nos ven ni nos oyen", lamenta, argumentando que lo que desean es "una relación y un diálogo fructífero para todos".

La plataforma insta además a que se hagan los estudios de impacto ambiental pertinentes ya que, explican, no cuentan con ningún tipo de información al respecto. "Lo que se ve en los POEM es solo una parte de la fotografía. Hay un impacto que no se ve, como el del cable que lleva la energía a tierra, que no está dibujado. Y ahí también hay zonas de restricción donde no se puede faenar", explica Otero en base a los datos que, dicen, tienen de los parques instalados en Portugal.

En los mismos términos se expresaba el patrón mayor de Cedeira, Ricardo Villar, que aseguraba que "toda la información" que tienen es de los pescadores del país vecino, "que nos dicen que en toda la zona de alrededor de los eólicos no hay vida, no hay pesca".

"Las energías renovables sí, pero no de esta forma, destrozando el litoral. No queremos la eólica marina porque va a ser un destrozo para el sector de la pesca artesanal y litoral, unas artes a proteger que dan muchos puestos de trabajo. No hay estudios de impacto ambiental, no hay ningún tipo de estudio de lo que puede pasar o de los efectos secundarios que se pueden dar", ha relatado el Patrón mayor de Cangas do Morrazo, Javier Costa.

Por otro lado, la plataforma estudia recurrir ante el Tribunal Supremo el Decreto, por lo que trabajan en un informe jurídico para ver si es viable.

"Este es el pistoletazo de salida en la lucha que vamos a emprender contra el Gobierno. Vamos a llegar hasta el final. Hay que estudiar el tema jurídico porque hay flecos de los que se puede tirar. Esto supone un ataque a nuestro modo de vida y a todo el ecosistema y no podemos quedarnos de brazos cruzados", ha alertado el marinero asturiano y vicepresidente de la plataforma, Adolfo García Méndez.

"GOLPE MORTAL" PARA EL BNG

Ana Pontón ha expresado el apoyo del BNG a las demandas de los manifestantes y ha justificado su presencia en la concentración para "decir alto y claro que no se puede permitir que se destruyan miles de puestos de trabajo en el mar, que una de las columnas vertebrales de la economía gallega como es el sector marisquero y pesquero se ponga en riesgo única y exclusivamente por los intereses del lobby eléctrico".

"Va a suponer un golpe mortal para la pesca", ha aseverado. Ha recordado además algunos datos aportados por la Universidade de Santiago respecto al peso económico del sector, señalando que la pesca supone el 2% del PIB de Galicia, más de 31.000 puestos de trabajo y que, si se tiene en cuenta el conjunto del sector mar-industria, representa el 5% del PIB, 12.000 millones de facturación y más de 64.000 empleos directos.

"Quieren convertir a Galicia en una colonia energética de Madrid. Nuestra costa no está en venta, no es un lugar donde las eléctricas sigan haciendo caja. La intención del Gobierno central, con la complicidad de la Xunta, es seguir beneficiando a las eléctricas sin importarles que sea un golpe mortal para la pesca. Pedimos que Galicia sea un lugar libre de eólica marina", ha defendido Pontón, que ha señalado además que en los lugares donde ya se ha instalado "los resultados han sido nefastos".