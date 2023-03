La reforma de las pensiones aprieta a la empresa con el objetivo de mejorar las prestaciones

El Gobierno ha consensuado tras meses de disenso la última capa de la reforma de las pensiones, aquella que debe asentar los cimientos para resistir la embestida de la jubilación de los baby boomers (nacidos en los 60). El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha pactado con Bruselas y con los socios de gobierno de Unidas Podemos una estructura -que todavía debe acabar de negociar con patronal y sindicatos- para afrontar un progresivo aumento de gasto durante las próximas décadas. Aquí se detallan las claves:

Subida de las bases máximas de cotización

La novedad de mayor peso es la subida de las bases máximas de cotización. Actualmente los salarios no cotizan por su total integridad y hay un tope a partir del cual quedan libres de gravamen. El erario público solo grava hasta los 4.495,50 euros al mes, a partir de ahí el sueldo deja de cotizar y ello le supone un ahorro de costes a la empresa. La idea de la Seguridad Social es elevar progresivamente este tope, para obtener mayores ingresos. Actualmente hay, según los cálculos del Ejecutivo, alrededor de 1,2 millones de trabajadores en España que no cotizan por la integridad de su salario. La propuesta consensuada entre el PSOE y Unidas Podemos contempla un incremento progresivo de esas bases máximas. Empezará a partir de 2024 y cada año estas subirán lo que suba el IPC más un incremento anual del 1,2%. De este modo, en el horizonte 2050, la actual base máxima acumulará un incremento del 38%.

Tasa de solidaridad

Las bases de cotización subirán, pero no se alcanzará un destope íntegro, que implicaría que los salarios altos cotizaran en su totalidad como ocurre en otros países de la UE. Para complementar los ingresos del erario público y hacerlo bajo esa filosofía de gravar la integridad de las remuneraciones, Escrivá ha diseñado una tasa que ha bautizado de “solidaridad” que regirá sobre el porcentaje de salario por encima de la base máxima que quedará sin cotizar. Por ejemplo, un salario de 100.000 euros al año cotiza hoy hasta los 53.946 euros y deja 46.054 euros sin cotizar. La tasa de “solidaridad” gravaría esos 46.054 euros y lo haría por la vía de un porcentaje que irá aumentando a lo largo del tiempo. Arrancará en 2025 con un tipo del 1% e irá creciendo en un 0,25% cada año hasta 2045, hasta llegar al 6%. Esos seis puntos se dividirán en cinco a cargo de los empresarios y un punto restante para los empleados.

Prórroga y ampliación del MEI

Este 2023 ha entrado en vigor el bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo sobre la cotización de los trabajadores de 0,6 puntos que principalmente corre a cargo de la empresa. Este recargo ha empezado a regir desde este año y está previsto que siga vigente hasta 2032. La Seguridad Social calcula que lleva unos 2.700 millones de euros al año a las arcas públicas y ahora se dispone a subir ese gravamen. La idea de Escrivá es doblar esos 0,6 puntos y llevarlos a 1,2 puntos, de los que uno iría a cargo de las empresas y 0,2 puntos a cargo de los trabajadores..

Periodo de cómputo y lagunas

Los futuros jubilados podrán escoger entre mantener el actual periodo de cómputo de 25 años o ampliarlo a 29 y descontar los peores 24 meses de cotización para calcular su pensión. Escrivá aumenta así el periodo de cómputo, tal como ha perseguido desde el inicio de la legislatura, pero lo hace de una manera que no perjudique a ningún pensionista. Este doble esquema de periodo de cómputo tendrá un carácter temporal y estará vivo hasta 2044. A partir de entonces quedará instalado de manera única el modelo de 29 años, con opción de descontar dos. ¿Quién saldrá beneficiado? Este cambio está pensado para aquellas personas con carreras laborales menos estables. Por ejemplo, un trabajador que tenía un buen sueldo pero que a los 62 años es despedido en un ERE y los últimos cinco años de vida laboral carece de ingresos laborales. A este, probablemente, le interesa más la segunda modalidad y si hubiera mantenido su empleo le interesaría más la primera. A estas modificaciones sobre el periodo de cómputo se suma una mejor cobertura de lagunas de cotización, es decir, aquellos años que el trabajador, por el motivo que sea, no ha estado cotizando. Ya sea porque lo han despedido, porque ha renunciado al trabajo para cuidar de un hijo o un familiar o porque no logra encontrar empleo. La Seguridad Social dará un trato más favorable a dichas lagunas, para penalizar menos a aquellos trabajadores con carreras menos estables y a costa de un mayor gasto público.

Pensiones máximas y mínimas

En España las pensiones máximas están topadas, es decir, los salarios altos no cobran en función de la integridad de lo que han cotizado y el Estado, bajo criterios redistributivos, marca un tope de prestación. Este 2023 la cuantía máxima de la pensión que puede cobrar un jubilado es de 3.059,23 euros al mes. La idea de Escrivá es ir elevando ese tope de manera progresiva, aunque a un ritmo menor al que subirán las bases máximas de cotización. Y, en relación a las pensiones mínimas contributivas, el aumento de dichas cuantías será superior al incremento medio de las pensiones.