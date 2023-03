Marta Ortega: “No queremos ser grandes, sino relevantes”

Todos los años con la presentación de resultados, Inditex publica su memoria anual. Es un documento que suele superar las 500 páginas —la de este año tiene 583— donde explica de forma pormenorizada todas las cifras más relevantes de la compañía. En ella también hay hueco para unas palabras de los máximos responsables, en este caso, Marta Ortega, como presidenta no ejecutiva, y Óscar García Maceiras, como consejero delegado. La de este es más de números y la de la primera apela más a las emociones. La de Ortega está en la pagina 185 y tiene una extensión de 327 palabras en las que esboza el relato de lo que quiere que sea Inditex desde su punto de vista. Habla de la “magia” de la empresa, palabra que repite en dos ocasiones; de la “pasión”, otras dos veces; de la “creatividad”, otras dos, pero también construye el relato de la multinacional con palabras como “esfuerzo”, “ilusión”, “inconformismo”, “humildad”, “ambición”… Términos alejados de ventas, ingresos, facturación, margen bruto, ebitdas y otros vocablos económicos, y que crean el nuevo mensaje que sale desde Arteixo tras la marcha de Pablo Isla.

De entre las frases de la presidenta no ejecutiva destaca la que ejemplifica lo que pretende ser la nueva Inditex post-Isla: “No queremos ser rápidos sino ágiles y flexibles; no queremos ser grandes sino relevantes. Queremos ser agentes de cambio y aspiramos a liderar la transformación de nuestra industria, a que nuestro impacto sea positivo en todos los ámbitos”. En el mensaje incluido en la memoria anual de la firma, también destaca que la compañía que preside es “una empresa que no cambia en lo esencial, pero que evoluciona constantemente”.

“El año 2022, en el que he tenido el honor de asumir la presidencia no ejecutiva del grupo, ha sido un buen ejemplo de ello. Gracias a la magia de esta empresa, la que pone en sus tareas este equipo que reúne tanto talento y dedicación, hemos completado de forma muy positiva un ejercicio en un contexto incierto y complejo”, señala la presidenta no ejecutiva de Inditex.