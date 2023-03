El sector pesquero coruñés denuncia que vetar el arrastre supondrá su desmantelamiento

La Comisión Europea pretende eliminar la pesca de arrastre en las zonas marinas protegidas para 2030. Además, el plan de Bruselas busca garantizar la protección jurídica de sus mares con la ampliación de las zonas marinas protegidas del 12% actual al 30%. Los países afectados y los pescadores se han mostrado contrarios a la medida, ya que advierten del riesgo de desaparición de la pesca de arrastre si se reduce a los niveles del proyecto presentado. “El plan de acción, más que un plan de acción para conseguir una pesca sostenible, es un plan de acción contra el arrastre”, denuncia Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja de A Coruña.

Corrás se refiere al paquete que ha presentado el comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius. Entre las cuatro iniciativas que lo componen, se incluye un plan de acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos que tiene por objetivo eliminar de forma gradual la pesca de fondo móvil en todas las zonas protegidas, como muy tarde en 2030. “Si se lleva a cabo supondrá el desmantelamiento del arrastre”, alerta Corrás, que estima que los barcos coruñeses afectados por la iniciativa europea superan la veintena. A nivel gallego, el número se incrementa hasta los 70. En España se dedican a la pesca de arrastre unas 800 embarcaciones, el 10% de los buques de la flota nacional.

El sector pesquero coruñés no es el único que alerta del impacto económico de una medida de este alcance. El pasado lunes, hubo reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea y hasta una decena de países se mostraron contrarios al plan al considerarlo que es “precipitado y desequilibrado” y que supone una “condena” para este arte. El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó que eliminar la pesca de arrastre de fondo “en todas las áreas marinas protegidas sin excepción no es adecuado”.

“Los ministros han detectado que el plan no es bueno”, apunta Juan Carlos Corrás, tras el Consejo de Pesca de la UE. “No tiene ningún sentido lo que están haciendo y por eso ha tenido bastante contestación. No hay que olvidar que los pescadores somos los primeros interesados en mantener los ecosistemas. No se debe demonizar el arrastre. No es tan dañino como se dice”, reconoce.

Además del sector y de una decena de los gobiernos de los países implicados, la Xunta y los grupos parlamentarios con representación en la Cámara gallega (PP, BNG y PSdeG) han cargado contra los nuevos “ataques” de Bruselas para la flota pesquera, que, de salir adelante, supondrían nuevas restricciones y hasta “un golpe de gracia” para el desarrollo de esta actividad. La titular de Mar del Ejecutivo gallego, Rosa Quintana, ha advertido al responsable comunitario: “Comisario Sinkevicius, del mar se vive”.

Quintana tilda la propuesta de Europa de “incoherente, incompleta, ineficaz, injusta, inconexa” y “hecha sin autocrítica” y remarca la voluntad de “tratar de frenar la puesta en marcha” de estas estrategias de cara al año 2030, ya que algunas de las medidas se plantean para 2024 y supondrían un “perjuicio” para los pescadores.

Tras el amplio rechazo en los países de la UE a vetar la pesca de arrastre en todas las zonas protegidas, el comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, aseguró haber “tomado buena nota” de las aportaciones de los ministros y reconoció que “no es un debate fácil”, pero insistió en que la degradación del ecosistema pone en gran peligro la supervivencia del sector.

Prohibición

Sinkevicius reiteró que el Ejecutivo comunitario no propone la prohibición, sino que pide a los Estados miembro que apliquen todas las medidas pertinentes antes de marzo de 2024, y solo entonces, una vez se hayan evaluado, Bruselas podrá presentar una propuesta legislativa. Y recordó que los Estados miembros deberán proponer medidas, que después serían evaluadas por un comité científico “caso por caso”.

El presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, insiste en que el objetivo es “desmantelar un sector que es básico”. “De algo que no es un problema, la Comisión Europea creó un problema con el arrastre. Lo único que les importa es la conservación del mar, no de la pesca. Lo único que pretenden es acabar con la pesca”, sentencia.

Por último, la Diputación de A Coruña dará ayudas a los barcos de cerco y artes menores afectados por el paro biológico de tres meses. El organismo provincial ha habilitado una línea de ayudas dotada con 684.000 euros y con un tope de 18.000 por embarcación. Hay 56 buques que se verán beneficiados por esta subvención.