El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, pidió ayer al Gobierno que no se entrometa en la negociación salarial con los sindicatos para un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. “Es fundamental que nos dejen en paz (...) que no nos digan si me tengo que sentar”, reclamó Garamendi en un coloquio junto a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo.

“Que se nos deje trabajar con tranquilidad y discreción”, añadió Garamendi, que mostró su voluntad de hacer un esfuerzo para cerrar este pacto que sirve de indicación en las negociaciones salariales: “No quiero decir nada más porque quiero firmarlo y mis compañeros saben que quiero hacer el acuerdo”. En contra de las reiteradas peticiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que la patronal vuelva a la mesa de negociación, Garamendi defendió: “Por mucho que se diga, no nos hemos levantado de la mesa. Lo que pasa es que también tenemos capacidad de decir no”. “El Gobierno no ha interferido para nada”, dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que destacó la autonomía en esta negociación de patronal y sindicatos y reclamó a la CEOE que diga ya si quiere acuerdo o no.