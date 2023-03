Health in Code cierra su laboratorio en A Coruña y despide a sus trabajadores

Health in Code, líder en España en diagnóstico genético y entre las cinco compañías más importantes de Europa, ha decidido cerrar su laboratorio en A Coruña, que está en el Marineda Business Center. La empresa ha comunicado el despido a sus ocho trabajadores: siete técnicos especialistas de laboratorio, cuyo cese se producirá en abril y mayo, y el director de los laboratorios del grupo, que se aplicó de forma inmediata.

La firma nació como una spin off de la Universidade da Coruña (UDC) y gracias a su exitoso diagnóstico genético de enfermedades comenzó a expandirse. En diciembre de 2019, el fondo de inversión Alantra Private Equity compró la empresa y en ese momento empezaron los problemas, denuncian los empleados. La reducción de puestos de trabajo arrancó en 2022 con el despido de tres delegados sindicales y otras cinco personas. Ahora ha continuado con el despido de otros ocho trabajadores y el cierre del laboratorio coruñés. “Esta decisión no obedece a una cuestión de actividad o rendimiento, ya que el laboratorio de A Coruña es el que más crecimiento ha experimentado en 2022 y el más eficiente a nivel de costes operativos y tiempos de respuesta”, explican fuentes de los afectados, que denuncian que antes de la adquisición de Alantra Private Equity la plantilla coruñesa superaba las 70 personas y ahora son menos de 40.

El plan de la compañía, denuncian los empleados, es continuar con los despidos “así como llevar a cabo una importante reestructuración de personal en todas las sedes y equipos para reducir costes de forma rápida, para la posible venta de la empresa”. “Saben que los despidos han de pautarse para no incurrir en una situación de despido colectivo, algo que la compañía no podría justificar”, aseguran. En estos momentos, los análisis que se realizaban en A Coruña se están derivando a Málaga y Valencia. Preguntada por la situación, Health in Code prefirió no hacer declaraciones. La empresa dispone de centros de trabajo en A Coruña, Granada, Málaga, Madrid y Valencia y tiene clientes en más de 30 países.