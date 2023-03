El Tribunal Supremo niega clemencia a Fernández de Sousa e irá seis años a la cárcel

Setenta y dos años. Es la edad a la que entrará en prisión el expresidente de Pescanova SA Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951). No ha habido segunda ronda de clemencia para el otrora todopoderoso empresario; aunque el Supremo sí había accedido a reducir su pena de ocho —decretados por la Audiencia Nacional— a seis años de cárcel, el alto tribunal ha rechazado prolongar la temporada de rebajas. Así que Sousa vivirá una temporada entre rejas por su gestión al frente de la compañía que fundó su padre, José Fernández López. Pergeñó un engaño colosal que se le vino encima un 28 de febrero de 2013, cuando no pudo seguir ocultando por más tiempo que Pescanova llevaba años perdiendo dinero y que sus brillantes balances contables eran un cuento fantástico. Estará privado de libertad por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales, falseamiento de información económico-financiera y alzamiento de bienes. Intentó minimizar daños arguyendo un error de cálculo, apelando a los jueces que solo le correspondían cuatro años y nueve meses en un presidio. No funcionó. Serán seis.

La resolución de la sala se ha producido en escasas dos semanas, con un pronunciamiento firmado por el mismo tribunal que enterró todas las opciones del empresario de evitar la cárcel. La defensa de Sousa alegó que, en el fallo del Supremo, no quedó zanjado que el delito de falseamiento en la información económico-financiera “no lo fue en su modalidad continuada”, y que por lo tanto le correspondía una sanción más leve. Poco más de cuatro páginas ha dedicado el magistrado ponente a ventilar esta pretensión.