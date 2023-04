Los accionistas avalan la marcha de Ferrovial a Países Bajos y Del Pino niega que sea por motivos fiscales

La Junta de Accionistas de Ferrovial, con el 77,69% de los partícipes presentes o representados, dio ayer el visto bueno al traslado de la sede de la compañía española de infraestructuras a Países Bajos. Finalmente, el Consejo de Administración reunió el quórum necesario (a la espera de los porcentajes finales) para cerrar la aprobación de una de las decisiones empresariales más polémicas de los últimos años. A partir de que la resolución sea publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), se abre una ventana en la que los accionistas disconformes con la determinación de marcharse de España puedan exigir el reembolso de sus acciones. Ferrovial se ha comprometido a pagar 26 euros por cada título y ha presupuestado para este fin 500 millones. Esta cuantía equivale al 2,57% del capital social. Esto quiere decir que si más de ese porcentaje reclama la recompra, la empresa presidida por Rafael del Pino deberá replantear la operación. La compañía ha fijado entre el 14 y 20 de mayo la fecha límite para ejercer el derecho al reembolso.

Sin embargo, es poco probable que un gran número de acciones solicite el reembolso. ¿Por qué? A cierre del mercado de ayer, los títulos de la empresa cotizaban a 27,39 euros, más de un 4% por encima de lo que se compromete a pagar. Desde Ferrovial creen que si algún socio no está de acuerdo con cambiar la sede a Países Bajos, habría vendido sus acciones en el mercado en las semanas que han pasado desde que el Consejo de Administración lo anunció (28 de febrero), hasta la celebración de la Junta.

Los acreedores y accionistas cuentan con un mes para ejercer sus respectivos derechos antes de que Ferrovial S.A. sea absorbida por su filial neerlandesa Ferrovial International SE (FISE), que adquirirá todos los activos y pasivos. Se extinguirá mediante su disolución sin liquidación y todos pasará a estar bajo el paraguas de FISE con efectos contables desde el 1 de enero de 2023. Esta se hará efectiva en el segundo semestre de 2023 y la compañía también tiene previsto empezar a cotizar en esa fecha en el mercado de Estados Unidos.

Rafael del Pino, máximo accionista y presidente de la compañía, se pronunció ayer por primera vez desde el anuncio del traslado de sede. Aseguró que “Ferrovial no se va de España: mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”. Tras la polémica despertada por el anuncio, señaló durante la Junta de Accionistas que el traslado “se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea”. “Actualmente, más de un 90% del valor de Ferrovial en términos de capital procede de su actividad internacional, más del 90% de los inversores institucionales son internacionales y el 75% del valor de la compañía son activos situados en América del Norte”, defendió, presentando la fusión como “el desarrollo natural de Ferrovial para mejorar su crecimiento internacional, alineando la estructura societaria a sus negocios, facilitando el acceso a mejores condiciones de financiación y acercando la sociedad a los inversores americanos”. El Gobierno ha dejado entrever que Ferrovial traslada su sede a Países Bajos por un motivo fiscal. Sin embargo, Del Pino respondió al Ejecutivo: “La operación no se hace por motivos fiscales […]. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando antes de realizarla. Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España, como lo ha hecho desde su fundación”. El presidente recalcó que, durante 2022, Ferrovial ha pagado 282 millones de euros en impuestos en España y recordó “como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones”, después de que fuese puesto en duda por el Gobierno.

Uno de los motivos que argumentado Ferrovial para trasladar su sede es que desde Países Bajos es más sencillo salir a cotizar en Estados Unidos. Del Pino apuntó que este mecanismo es “una vía contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar en Estados Unidos en un tiempo breve”.

Tras la Junta de Accionistas, el Gobierno no modificó su mensaje. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos señalan que “respetan la decisión adoptada por los accionistas en la Junta General de Ferrovial”, pero no creen que la decisión haya estado motivada con salir a cotizar en Wall Street: “Como ha quedado claro, por los análisis del supervisor del mercado de valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan”. En esta línea también se han pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá; y el de Presidencia, Félix Bolaños.