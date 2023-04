La coruñesa Northius sale de compras para seguir creciendo tras invertir 100 millones en dos años

Desde su sede central en la calle Comandante Fontanes de A Coruña, donde trabajan 600 de las más de 1.000 personas que componen la plantilla —el 70% son mujeres—, Northius se ha convertido en solo dos años en el líder del mercado español de formación y cursos profesionales. Y lo ha conseguido con la creación de nuevas marcas y adquisiciones de otras empresas del sector que han supuesto una inversión de 100 millones. Y su hoja de ruta es seguir creciendo con la compra de nuevas compañías, consolidar las que ya posee e internacionalizar su negocio.

La marca Northius, como grupo, tiene menos de un año. Sus cimientos se asientan en Campus Training que nace en 2010 con el objetivo de ofrecer una oferta formativa orientada a la empleabilidad. “Llega un momento en el que vemos que estamos tocando diferentes áreas temáticas y que tiene mucho más sentido verticalizar las marcas. A partir de ahí, empieza la creación de marcas verticales y el crecimiento orgánico. De media hemos estado duplicando el tamaño de la compañía de forma orgánica cada tres años”, reconoce Ricardo Sancho, director de negocio y operaciones de Northius.

A partir de 2020, comenzaron a rastrear el mercado para acometer el crecimiento inorgánico, es decir, la adquisición de compañías. Llegaron a la conclusión de que tenían dos opciones: crear una marca desde cero y esperar dos o tres años para que consiguiese tracción o, como explica, Sancho “mirar el mercado, ver marcas que entendemos que se pueden escalar y podemos profesionalizar y, si se hace bien y hemos acertado, en apenas un año conseguimos que adquieran un tamaño importante”.

En estos momentos, cuenta con 13 instituciones educativas y casi la mitad de ellas se han incorporado en los dos últimos años: CEAC (cursos profesionales), Unisport Management School (gestión deportiva), Deusto Salud (salud y bienestar), Deusto Formación (empresa y tecnología), Campus Training (cursos profesionales), CEMP (Centro europeo de másteres y postgrados), Mint (industria y robótica), Tokio School (nuevas tecnologías e inteligencia artificial), Treintaycinco mm (audiovisual), Nubika (veterinaria), Flou (oposiciones), CEAC FP (FP reglada) y CEAC Oposiciones.

Otra fórmula que emplea Northius para crecer es la compra de otras compañías del sector. Uno de los ejemplos es CEAC, la primera empresa de formación a distancia que existió en España y con 75 años de historia, que adquirió al Grupo Planeta. A partir de ella, lanzaron dos nuevas líneas: CEAC Oposiciones y CEAC FP Reglada. “Estamos de forma continua analizando compañías y con los ojos muy abiertos porque no solo son las empresas que parecen obvias, sino las que están naciendo. Cuando uno ha emprendido, sabe que la ilusión de crear una compañía, las 20 horas de trabajo diarias, te da un plus respecto a las que tienen una historia más o menos consolidada. Lo que no queremos es quedarnos atrás”, reconoce Ricardo Sancho, quien también apunta que no están “obsesionados” con comprar. “Tenemos unas adquisiciones que estamos consolidando”, asegura. Eso sí. “También va a haber adquisiciones, pero el crecimiento orgánico es la base de nuestro crecimiento”, insiste.

Además de crear nuevas marcas en aquellos nichos que detectan que hay una oportunidad y adquirir compañías de su sector, otra de las palancas que va a utilizar Northius para crecer en los próximos años será la internacionalización. “Ahora mismo tenemos presencia en 18 países, pero queremos escalar con calidad. Queremos exportar lo que nos ha funcionado en España. Hasta el año 2020, todo nuestro negocio venía de España”, reconoce Ricardo Sancho. “Nuestra ventaja competitiva y lo que nos ha hecho ser exitosos es ser muy respetuosos con la cultura local. Conocer cómo funciona el mercado laboral, cómo funciona el sector de la educación y, a partir de ahí, establecer los vínculos con las empresas para detectar esas carencias que hay a nivel laboral. Por eso, tiene que ser una escalada o una internacionalización con calidad porque es lo que nos diferencia”, apunta el director de negocio y operaciones de Northius, que cuenta con más de 12.000 convenios firmados con compañías.