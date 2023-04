La gallega EiDF contrata a Deloitte para contrastar las discrepancias de PwC en las cuentas de la empresa

La compañía especializada en autoconsumo industrial EiDF ha contratado a la consultora Deloitte para que haga una labor de comprobación que solucione las discrepancias que existen entre la propia compañía y su nuevo auditor, PwC. La situación ha llevado a que no se hayan formulado las cuentas y por tanto no vayan a estar firmadas dentro del plazo legal, que expira el próximo 30 de abril. El regulador del mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), decidió el pasado 14 de abril suspender la cotización de EiDF hasta que las cuentas no estén firmadas por el auditor. Hasta el ejercicio pasado, la energética estaba auditada por la firma Crowe.

EiDF, que cotiza en el BME Growth desde julio de 2021, tiene planeado saltar al Mercado Continuo antes de este verano. Cuando fue suspendida, la compañía cotizaba a un precio de 29,76 euros por título, lo que arrojaba una capitalización bursátil de 1.721 millones de euros, más que una compañía del Ibex 35 como Meliá Hotels y cerca de Solaria o Sacyr. La intención de EiDF es que las discrepancias se solucionen cuanto antes, que el auditor firme las cuentas y seguir adelante con la salida a bolsa, aunque en el mercado se duda de que se pueda mantener el plan de saltar al Continuo antes del verano. En un comunicado, EiDF anunció que ya contaba con los servicios de KPMG como asesor financiero y contable, “incluyendo dichos servicios una evaluación preliminar del control interno de la sociedad”, aunque fundamentalmente el papel de KPMG se ha centrado en asesorar sobre el salto al Continuo. EiDF reconoce que en la revisión de su auditor PwC “se han puesto de manifiesto determinadas cuestiones que podrían tener un impacto relevante en su informe de auditoría”.