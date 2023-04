UGT y CCOO de Galicia consideran que a día de hoy no hay motivos para la convocatoria de una huelga general, pero sí anuncian movilizaciones sectoriales “potentes” contra la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Ambas centrales romperán la negociación colectiva si la CEOE no traslada antes del 1 de Mayo sus propuestas a la mesa negociadora. Durante la presentación conjunta de los actos del Primero de Mayo en Galicia, que se celebrarán bajo el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios con su manifestación central en Vigo, la secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez, reprochó la “incoherencia” de la CIG y criticó su discurso “de campaña electoral”. “El discurso de la CIG es de campaña electoral, un discurso con una correa de transmisión clara”, reprochó. El líder de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, por su parte, criticó que el sindicato nacionalista destaque únicamente “lo que está mal”, pero no los logros que se consiguen para la clase trabajadora. “Es bastante curioso que la CIG coincida con la derecha y la ultraderecha de este país”, afirmó.

Ante las reivindicaciones de la jornada del próximo lunes, Amelia Pérez destacó el papel negociador determinante de las organizaciones sindicales durante los últimos años en el ámbito de las reformas laborales y de las mejoras logradas en beneficio de los trabajadores, y emplazó a la CEOE a comprometerse con la subida de los salarios y en el desbloqueo de la negociación colectiva. José Antonio Gómez subrayó también los logros conseguidos en el marco del diálogo social. Se refirió a la “arquitectura de protección” conseguida, con el aumento a 1.080 euros del salario mínimo interprofesional, el aumento de la protección por desempleo o la mejora de las pensiones, entre otras cosas y afeó los “brutales” beneficios de las grandes corporaciones.