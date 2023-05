Las autoridades financieras estadounidenses han decidido intervenir el banco californiano First Republic Bank, que está en dificultades y será adquirido por JPMorgan Chase, la última de una serie de quiebras de bancos en Estados Unidos.

La entidad financiera fue una de las que presentaron oferta para hacerse con los activos de este banco en dificultades en un proceso en el que también intervinieron PNC Financial Servicies y Bank of America. El de First Republic supone un nuevo episodio en la caída de bancos medianos y regionales en EEUU, que comenzó hace unas semanas con el Silicon Valley Bank. En los primeros momentos, estas incidencias provocaron turbulencias en los mercados que en Europa acabaron con la caída de Credit Suisse, ahora en manos de su competidor UBS y un ataque bursátil, que luego se superó, a Deutsche Bank. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), el regulador encargado de garantizar los depósitos bancarios en EEUU, ha informado de que ha adoptado la medida para resguardar las cuentas. “Para proteger a los depositantes, la FDIC va a entrar en un acuerdo de compra y toma de posesión con JP Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, Ohio, para asumir los depósitos y de forma sustancial todos los activos de First Republic Bank”, explicó el regulador en un comunicado.

JP Morgan va a asumir “todos los depósitos, incluidos los no asegurados, y la mayoría de los activos”, informó el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI). First Republic no logró presentar un plan de rescate viable y la semana pasada reveló que había perdido más de 100.000 millones de dólares en depósitos en el primer trimestre, lo que provocó un desplome de sus acciones. Un conjunto de bancos del país intentaron el salvamento de la entidad hace unas semanas con 30.000 millones, cuando se destapó la crisis de la entidad.

El gobierno federal intervino a través de la FDIC y del Tesoro de Estados Unidos, que se puso en contacto con seis bancos la semana pasada para sondear su interés en comprar los activos de First Republic, dijo una fuente a AFP que habló bajo condición de anonimato. La FDIC detalló que tanto el organismo como JP Morgan “entran en una transacción de pérdidas compartidas sobre préstamos unifamiliares, residenciales y comerciales que adquirió del antiguo First Republic”.