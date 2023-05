Galicia es la única comunidad sin fondos europeos para proyectos de biogás

Los residuos ganaderos que se producen en Galicia, junto con los recursos forestales; los desechos agroindustriales y los vertederos, podrían alimentar hasta 121 plantas de generación de biometano que cubrirían el 38% de la demanda de gas natural de la comunidad, según señala un estudio de la patronal Sedigas. Sin embargo, pese al potencial de Galicia, no surgen iniciativas empresariales en este sector y el ejemplo es la convocatoria de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás que se financian con 150 millones del plan Next Generation de la Unión Europea. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) acaba de publicar la resolución provisional del reparto de las ayudas. Hay 75 proyectos beneficiados de toda España, excepto de Galicia. A la convocatoria se presentaron 122 solicitudes y 48 no pasaron la fase de preevaluación. Entre este medio centenar sí que había una gallega. Era la de la pontevedresa Ecocelta Galicia, que según la resolución, “el solicitante no ha respondido al requerimiento de subsanación en el plazo de cinco días concedido, dándose por desistida la solicitud”. La petición era para un “proyecto singular para una instalación de biogás”.

Entre los 75 proyectos para los que se propone la concesión de las ayudas de 150 millones hay representantes de 16 comunidades. La única que no cuenta con ninguno es Galicia. La que más tiene es Cataluña, con 28, seguida de Aragón, con ocho; Andalucía con siete; y Castilla-León y Castilla La Mancha, cada una con cinco propuestas para esta primera convocatoria. El pasado 12 de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) abrió el plazo de presentación de solicitudes que acabó un mes después. Las ayudas, según recogen las bases de la convocatoria, se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y en forma de subvención a fondo perdido. La dotación inicial para la orden que regula este programa es de 150 millones, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next Generation EU y se dirige a actuaciones de aprovechamiento energético de residuos orgánicos que potencien la economía circular. Además de factores económicos y tecnológicos, se valorará el impacto positivo en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico. Las comarcas de As Pontes y Meirama, debido al cierre de las centrales térmicas, se encuentran dentro de las zonas de Transición Justa, mientras que Galicia, sobre todo las provincias del interior, tiene problemas de envejecimiento por lo que el reto demográfico también le afecta. Pero a pesar de contar con estas valoraciones positivas ningún proyecto gallego ha conseguido ayudas para esta primera convocatoria. Los gases de origen renovable forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y contribuyen a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones. El biometano producido a partir de biogás puede desplazar de forma gradual al gas natural de origen fósil. A Coruña tiene potencial para albergar 31 plantas para producir biometano, gracias, sobre todo, al aprovechamiento de los residuos ganaderos (las deyecciones de los animales) y agrícolas, aunque también se puede generar esta fuente de energía con biomasa forestal residual, cultivos intermedios o basura de los vertederos.