“No estamos con miras a que nos adquieran, sino entrar en pequeñas empresas”

No es habitual que una compañía tenga dos CEO.

Llevamos 30 años con dos CEO. ¿Por qué? Porque entendemos que es complicado dirigir una empresa con una sola persona y así nos equilibramos y creemos que de la unión de los equipos y de la opinión de varias personas, que están cada una pegadas a su segmento, salen mejores decisiones. Y yo creo que siempre va a ser así, siempre ha sido así y siempre va a ser así.

Supongo que en estos 30 años han recibido ofertas de compra de otras empresas.

Sí que hemos tenido en varias fases, sobre todo en los últimos tiempos, intentos de entrar en nuestro capital, que no los hemos considerado atractivos porque entendemos que infravaloraban la compañía. No estamos con miras a que nos adquieran, sino más a entrar en el capital de pequeñas empresas y seguir creciendo. Sí que hemos recibido ofertas, no te puedo decir de quién, pero sí hemos tenido acercamientos del sector, de grandes empresas del sector, de empresas afines al sector e incluso de fondos de inversión.

¿Tienen problemas de captación de talento?

Sí, tenemos... Bueno, todo el sector tiene problemas de captación de talento en el ámbito de la ingeniería. Ahora, con el alza de la energía más todavía. La energía está viviendo un momento dulce, porque además es geoestratégica. Eso hace que el talento se rife. Y después, que de las facultades no sale todo el talento. Ni todo el mundo que sale tiene talento. Entonces, digamos que el talento es un bien escaso. Sí que hay gente que te opera perfectamente, pero talento entendido como alguien que te da un plus y te da un salto, no es abundante y nunca lo ha sido en la historia de la humanidad.