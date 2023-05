El Parlamento Europeo decide mañana sobre las ayudas a los despedidos de Alu Ibérica

El Parlamento Europeo se pronunciará mañana sobre la petición española de ayuda al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG). Lo hizo el Gobierno a instancias de las fuerzas sindicales representadas en el antiguo comité de empresa de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña. Estos fondos tienen una finalidad clara: “Ayudar a los trabajadores despedidos a encontrar un nuevo empleo mediante orientación y asesoramiento personalizados, formación profesional y búsqueda de empleo”. El coste total estimado de estas medidas es de aproximadamente 1,5 millones de euros, de los cuales el FEAG cubrirá el 85% (1,275 millones de euros) y la comunidad de Galicia financiará el 15 % restante (225.000 euros).

El colectivo de trabajadores despedidos de la fábrica de Alu Ibérica en Avilés, sin embargo, no contará con estos fondos porque el Principado de Asturias no los solicitó y no lo hizo, adujo, porque “el número de afectados para cumplir con los requisitos no alcanzaba el mínimo establecido por la norma, es decir, los 200”. Los afectados por el despido colectivo en la planta asturiana superaron las 250 personas.

Los fondos que se discuten mañana en Bruselas deben ayudar a los antiguos trabajadores a encontrar un nuevo empleo a través de acciones como servicios de información y talleres preparatorios, orientación ocupacional, formación, asistencia intensiva en la búsqueda de empleo y tutoría tras la reinserción laboral.

Según la normativa europea, pueden optar a ayudas todo tipo de grandes reestructuraciones inesperadas, incluidos los efectos económicos de la pandemia del COVID y la invasión de Ucrania por Rusia, así como tendencias económicas más amplias como la descarbonización y la automatización. “Los estados miembros pueden solicitar financiación de la UE cuando al menos 200 trabajadores pierden su empleo en un periodo de referencia específico”, dice la convocatoria. No es la primera vez que se piden en Galicia: el año pasado fue para el sector naval.