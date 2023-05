Más de 120.000 trabajadores gallegos quedan excluidos del pacto salarial del 4%

El pasado miércoles, CEOE, Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO firmaron el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un marco de referencia que guiará las negociaciones de los pactos laborales entre la patronal y los sindicatos durante los próximos tres años y que recomienda subidas salariales de, al menos, un 10% hasta 2025. En concreto, el pacto aconseja incrementos de las nóminas del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Aunque se trata solo de una recomendación y no es de obligado cumplimiento, todas las partes dan por hecho que el AENC será la base sobre la que se empiecen a negociar los acuerdos pendientes y también la guía para el aumento de la retribución de los miles de trabajadores que están ocupados en empresas sin representación sindical.

Sin embargo, el hecho de que se haya firmado con el ejercicio tan avanzado también provoca distorsiones difíciles de solucionar. Entre ellas, ¿qué ocurre con los miles de trabajadores acogidos a los convenios que ya se han firmado y que no tienen cláusula de revisión salarial? Deberán conformarse con incrementos, al menos para este año, por debajo de ese 4% recomendado si no pactaron una subida mayor.

Un millar de convenios

A finales del pasado año, en Galicia había 1.040 convenios colectivos de ámbito gallego, ya sean vigentes o prorrogados, que afectaban a 528.469 trabajadores. Según fuentes de UGT y CCOO, con cifras del Consello Galego de Relacións Laborais, los convenios con cláusulas de garantía salarial sellados en 2022 afectaron al 35% de los casos y agrupaban al 40% de los trabajadores. De este modo, el 60% (79.498) de los asalariados gallegos que firmaron su convenio colectivo durante el pasado ejercicio en el ámbito autonómico —en total 198.052— está excluido del acuerdo salarial de aumento del 4% durante 2023 porque carecen de la posibilidad de revisión salarial para mejorar sus salarios. Además, en el caso de los 71.810 gallegos que firmaron un convenio de ámbito estatal, el 60% (43.086) no tenía la cláusula. Es decir, hay más de 122.000 trabajadores de la comuniad que no se beneficiarán de la revisión de sus nóminas por la subida del IPC para garantizar el poder adquisitivo. No hay datos oficiales sobre los otros 300.000 que no firmaron su nuevo convenio el año pasado ni si cuentan con cláusula de revisión salarial. Pero si se traslada el 60% que no la tiene de los que los rubricaron en 2022, hay otros 180.000 que no cuentan con ella. Así que, del medio millón de gallegos que tiene convenio colectivo, habría unos 300.000 a los que el pacto firmado no les afecta.

Durante el año pasado, en Galicia se sellaron 110 convenios y se revisaron 21. De ellos, el 40% de los firmados y el 28% de los revisados recoge cláusulas de revisión salarial. Respecto al número de trabajadores a los que afecta esta condición, el porcentaje en los convenios firmados es del 54% (129.785 personas) y en los revisados, del 71% (68.267).

El incremento salarial pactado en los convenios firmados y revisados fue del 4,76% durante 2022. La subida fue inferior al IPC gallego que fue del 6,4% y del estatal que alcanzó el 5,7%. En los tres primeros meses de 2023, el alza de los sueldos firmados en convenio ha caído al 3,35%, siete décimas por debajo de las directrices marcadas por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que sellaron el miércoles.

Sindicatos

De todas formas, las centrales sindicales gallegas aseguran que el nuevo AENC contribuirá a mejorar la situación de los trabajadores. “Para UGT-Galicia, este es un acuerdo que no deja a nadie atrás, incrementa el reparto de la riqueza que se genera y propicia un clima de consenso para impulsar la negociación colectiva de los 1.400 convenios pendientes”, apunta el secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, quién destaca que “es un acuerdo que mejora la situación de los trabajadores, de las empresas y el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales, adaptándose también a los cambios y nuevas realidades”.

Por su parte, Armando Iglesias, secretario de Acción Sindical de CCOO de Galicia, reconoce que el acuerdo “constituye una apuesta decidida por la reactivación económica, por la mejora de las condiciones laborales y con unos incrementos salariales que favorecen la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora. La revalorización de los salarios y la mejora del poder adquisitivo tendrán una repercusión positiva en la economía, aumentando la demanda interna a través del consumo”. Eso sí, avisa de que el nuevo AENC “es un punto de partida”. “Trabajaremos para conseguir acuerdos superiores en aquellos sectores o empresas cuyos resultados económicos así lo permitan”, apunta.