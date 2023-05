El abaratamiento de fruta y verduras frena la escalada de la alimentación en Galicia

Los precios de la alimentación llevaban subiendo ininterrumpidamente mes a mes en Galicia desde octubre de 2021 y, aunque en la variación anual sí hubo algún momento de tregua, los descensos apenas fueron significativos. Ocurrió, por ejemplo, en el arranque del actual ejercicio, coincidiendo con la entrada en vigor de la rebaja generalizada del IVA con la que el Gobierno quiere paliar los efectos de la guerra de Ucrania en el bolsillo de los hogares. La tasa mensual, que en diciembre alcanzó el 2,4%, se desplomó al 0,2% en enero. Fue un suspiro. A pesar de las medidas fiscales, la cesta de la compra volvió a encarecerse por encima del 1% tanto en febrero como en marzo, arrastrada por los altos costes y las malas cosechas. Lo segundo está todavía por ver cómo evoluciona en las campañas en marcha en el campo a causa de la gravísima sequía. El resto de las causas que explican el golpe en los alimentos, principalmente la factura energética, sí se relajan y por primera vez en 18 meses permitieron en abril un verdadero freno de la escalada en la comunidad y el resto del país.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas en Galicia se redujeron un 0,1% respecto a marzo. En comparación con abril de 2022, el ascenso fue del 12,9%, todavía altísimo, pero a una distancia considerable del 16,6% registrado los dos meses anteriores. De hecho, esos 3,7 puntos de diferencia suponen la mayor caída en el capítulo de la alimentación en toda la serie histórica, según los balances publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y su homólogo en Galicia, el IGE.

De los 22 grandes grupos de productos analizados, siete se abarataron a lo largo del mes pasado. Destacaron, sobre todo, las legumbres y hortalizas frescas con un retroceso del 5,4% en comparación al precio que tenían en marzo; y las frutas frescas, un 4,9% menos. La carne de cordero disminuyó el 3,4%; un 1,8% las frutas en conserva y los frutos secos; el 0,3% los preparados de legumbres y hortalizas; y un 0,1% la leche y sus derivados.

A la cabeza de los alimentos que siguieron subiendo en la comunidad están el azúcar (1,8%); crustáceos, moluscos y conservas (1,4%); cereales (1,2%); pescado fresco y congelado (1,2%); huevos (1,1%); y los elaborados (1,1%). En lo que va de año, las legumbres y hortalizas acumulan un avance del 12,2%. Le siguen el agua mineral y los refrescos (10,1%) y los preparados alimenticios (6,4%). Teniendo en cuenta los precios de hace un año, sobresale, con mucho, la evolución del azúcar, que roza el 66% de alza. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura insistía hace unos días en la “profunda preocupación” en estos momentos por la escasez del mundial del azúcar. China e India revisaron a la baja sus previsiones de producción, que fue también menor a la esperada en Tailandia y la UE.

A pesar de la desaceleración de los precios de la alimentación y de la intensa caída de los productos energéticos (15,3% de descenso anual y de casi el 28% en el caso de la electricidad y el gas), el Índice de Precios al Consumo (IPC) repuntó en Galicia siete décimas, hasta el 4,1%, igualándose con el dato nacional. Los bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar se encarecieron en la comunidad cerca del 10%. El precio de los coches creció un 8,4%; y un 8,6% los artículos para el cuidado personal. Otra vez sobresalen la hostelería y los alojamientos, con subidas del 11,2% y el 6,8%, respectivamente.

El IGE estima que la tasa de inflación anual se modere al 3,6% a lo largo de este mes de mayo y que la subyacente —la que deja fuera la energía y los alimentos sin elaboración— pase del 7% de abril (8,1% en marzo) al 6,6%.

Planas apela a la prudencia por la sequía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación valoró ayer el “buen dato” de la inflación de los alimentos del mes de abril, aunque se mostró prudente sobre el futuro inmediato por el “factor de incertidumbre” derivado de la situación de sequía. “Hemos tenido un buen dato, con una caída del 3,6 %, que no se producía desde hace más de año y medio y que confirma lo que hemos venido diciendo de que los precios de los alimentos acabarían reflejando la tendencia de los mercados internacionales, en particular en materia de energía, materias primas y fertilizantes”, señaló Luis Planas durante su visita a la Feria Expoliva en Jaén. El ministro vinculó la bajada también a “las medidas adoptadas por el gobierno en materia de apoyo a los ciudadanos”, en referencia a la reducción del IVA, pero evitó pronósticos: “Que sea un buen dato hoy no significa que todo esté ni mucho menos resuelto. Estamos aún en un nivel alto, más bajo que la media de la UE, pero el Gobierno está empeñado en reducir la cifra”, indicó. Planas confía en que no habrá desabastecimiento de aceite de oliva en los mercados por la drástica caída de la cosecha por la sequía. “No se va a producir una ruptura de stock de las existencias”, afirmó.