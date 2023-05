Uno de cada cuatro euros que Inditex vende en ropa lo hace a través del canal online. Las webs de las siete marcas de la multinacional textil facturaron el año pasado 7.806 millones de los 32.569 que vendió en total. Pero internet no solo le trae beneficios económicos. También utiliza los datos que le proporcionan todos los clics que se producen en sus páginas en internet para decidir dónde abrir nuevas tiendas. “Tenemos la capacidad para reducir cada vez más los riesgos asociados a la apertura de una tienda y cada vez podemos ser más selectivos. La información derivada de la venta online ofrece mapas de calor de cara a decidir en qué mercados apostar más”, reconoció Óscar García Maceiras, en una entrevista en Expansión.

Y los datos que ofrece el canal online es uno de los aspectos que marcan su estrategia en Estados Unidos. El gigante textil, concretamente Zara —su enseña principal—, tiene previsto acometer al menos 30 proyectos en Estados Unidos desde este año hasta 2025. Pero no solo con Zara. También desembarcarán otras dos marcas. “Massimo Dutti y Zara Home son candidatas a tener una presencia comercial selectiva en EEUU”, avanzó Maceiras, quien descartó poner en el mercado una octava marca bajo el paraguas de Inditex. “A día de hoy no es necesario crear una nueva cadena para ampliar el rango de líneas de negocio”, remarcó.

Respecto al cobro de las devoluciones online, que arrancó el pasado año y que en España está activo desde febrero, el consejero delegado de Inditex aseguró que “el efecto ha sido positivo. No hemos visto ningún tipo de impacto en nuestra capacidad de vender y, en cambio, en determinados mercados se ha producido un descenso de las devoluciones”.

En la presentación de resultados de 2022, el pasado marzo, el grupo informó de las ventas de los 45 primeros días de su año fiscal de 2023, que empieza el 1 de febrero: aumentaron un 13,5%. Desde entonces han pasado dos meses más y Maceiras apunta que “el ejercicio 2023 ha empezado con un buen desempeño y vemos con optimismo su evolución”. Y, además, aseguró que no percibían que el consumo se estuviese deteriorando.

Como ya ha declarado la presidente no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, que no se reconocen en el fast fashion, Óscar García Maceiras reiteró que no compiten por precio. “No competimos por captar a los clientes por el precio, no es el elemento diferenciador del grupo, aunque sí tenemos el objetivo de ofrecer moda de calidad a un precio razonable”, argumentó.